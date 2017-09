Kaufland a emis un comunicat in care subliniaza ca angajata care ar fi refuzat sa il serveasca pe clientul de la magazinul din Odorheiu Secuiesc ar fi fost vizitata de 3 ori in 16 minute de aceeasi persoana, fiind vorba de o provocare.

Mai mult, la ora la care a avut loc filmarea, programul de lucru cu clientii nu incepuse inca. Barbatul ar fi venit la magazin de 3 ori in 16 minute, ultima data fiind si cea in care a facut clipul video.

Redam comunicatul mai jos:

„Cu privire la cazul care a avut loc in Odorheiu Secuiesc, in data de 31 august 2017, compania Kaufland Romania transmite urmatoarele precizari:

Regretam atitudinea angajatei din cadrul magazinului din Odorheiu Secuiesc. Este un comportament de care ne dezicem, Kaufland avand o serie de principii care pun respectul fata de clienti si amabilitatea pe primul loc.

Va asiguram ca, potrivit procedurilor interne ale companiei, am demarat deja o investigatie si vom lua toate masurile pentru a evita pe viitor astfel de situatii, inclusiv introducerea cursurilor de limba romana. Subliniem ca, potrivit legii, eventualele masuri care vor fi decise vor fi confidentiale, deoarece tin de relatia angajat-angajator, respectand astfel dreptul la viata privata.

In acest moment, ca urmare a primelor noastre investigatii, venim cu o serie de precizari care sa contureze contextul in care s-a realizat filmarea.

La ora la care a avut loc discutia filmata la punctul Grill (9:47), programul de lucru cu clientii nu incepuse inca, angajata fiind implicata in sarcinile obisnuite de pregatire pentru deschiderea oficiala de la ora 10.00. Din acest motiv, casa de marcat nu era inca operationala, iar aceasta nu a putut incheia procedura de incasare, neputand servi astfel clientul si restituindu-i suma.

De asemenea, din imaginile surprinse de camerele de supraveghere din parcare, reiese ca autorului filmului i s-a comunicat orarul de functionare in prealabil.

Acesta a venit la punctul Grill intr-un interval de 16 minute de trei ori, inainte de inceperea programului, in intervalul 9:31 – 9.47, purtand discutii cu angajata.

Inca de la prima vizita, care a durat aproximativ un minut (de la ora 9:31:25 pana la ora 9:32:27), clientului i s-a comunicat ca programul de lucru nu incepuse inca la acea ora si din acest motiv nu putea fi servit. Cu toate acesta, el a revenit a doua oara la ora 9.37 si apoi a treia oara la ora 9.47, cand a pornit camera de filmat, inregistrand o reactie ca urmare a unor interactiuni anterioare.

Autorul filmului a omis sa precizeze ca filmarea data publicitatii este in fapt a treia discutie cu angajata noastra.

Cu toate acestea, nu toleram un astfel de comportament in relatia cu un client in niciunul din magazinele noastre din tara, indiferent de regiune si vom lua masuri conform regulamentului intern.”

ANPC a anuntat ca a amendat Kaufland, autosesizandu-se in aceasta speta.