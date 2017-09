Asociatia Berarii Romaniei anunta o crestere de peste 2% in volum a pietei berii pe primele sapte luni ale anului in curs, fata de aceeasi perioada a anului trecut, procent calculat de catre Deloitte.

Piata locala a berii a crescut cu 2% in primele sapte luni din 2017, cifra apreciata drept moderata de catre Asociatia Berarii Romaniei, ai carei reprezentanti considera ca sunt intrunite premisele pentru ca piata berii sa isi continue evolutia, dar numai rezultatele finalului de an vor putea sa confirme sau sa infirme consolidarea acestui trend crescator.

„Evolutia pietei berii in perioada ianuarie – iulie 2017 a fost una pozitiva, dar indiscutabil moderata. In acest moment. Un factor determinant al evolutiei pozitive a pietei berii ramane in mod cert asigurarea in continuare a unui context economic si a unui cadru de reglementare predictibile, cele care au permis de altfel pietei berii ca incepand de anul trecut sa evolueze in mod natural, bazandu-se pe dinamica cererii si ofertei”, a declarat Julia Leferman, Director general Asociatia Berarii Romaniei.

Piata berii are un rol important in dezvoltarea economiei Romaniei, potrivit Asociatiei Berarii Romaniei, datorita caracterului sau profund national ce are la baza o productie locala de peste 97% si folosirea ingredientelor provenite din agricultura locala in proportie de 70%. Rolul de motor al economiei Romaniei pe care sectorul berii il are este confirmat si de valoarea adaugata pe care acesta o genereaza in toate domeniile conexe de activitate care depaseste 860 milioane euro si de contributia importanta la bugetele de stat si locale care este peste 530 milioane euro.

“Sustinem predictibilitatea contextului economic, intrucat astfel poate fi protejata puterea de cumparare a romanilor. Pentru a-si cumpara un litru de bere, un roman trebuie sa munceasca 22 minute , in timp ce un german trebuie sa munceasca doar 8 minute, iar un olandez 9 minute. Interventia unui factor economic imprevizibil poate mari oricand acest decalaj, cu consecinte negative pentru intregul lant de activitati conexe productiei de bere: agricultura, HoReCa, comertul cu amanuntul, transporturile, industria de ambalaje”, spune Julia Leferman.

Piata berii are o influenta pozitiva semnificativa si asupra gradului de ocupare a fortei de munca, prin crearea, in intreaga tara, direct si indirect, a 85.000 de locuri de munca.

