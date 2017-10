Mamele din Romania aloca un buget lunar destul de mic atunci cand vine vorba de pachetul de la pranz cu care isi trimit copiii la scoala sau gradinita, de aproximativ 150 lei, in timp ce in alte tari europene investitiile lunare de pe acest segment sunt cu pana la 5-6 ori mai mari, conform Unicorn Naturald, importator de produse de nutritie 100% naturale de pe piata locala.

“Din pacate, piata din Romania nu este inca foarte educata in ceea ce priveste produsele sanatoase pentru copii, existand inca o diferenta foarte mare fata de vestul Europei sau Marea Britanie, de exemplu, unde piata de snack-uri naturale pentru copii a depasit pragul de 81 de miliarde de lire sterline. De asemenea, o alta problema este ca piata de produse naturale pentru copii din Romania este concentrata pe segmentul de varsta de 1-2 ani si este foarte saracacioasa in ceea ce priveste optiunile de snack-uri sanatoase potrivite pentru scoala”, a declarat Dragos Erceanu, reprezentant al companiei Unicorn Naturals.

In plus, in general, parintii romani tind sa acorde o atentie mai deosebita alimentatiei copiilor de pana in 10 ani, insa acestia au nevoie de o alimentatie sanatoasa si supervizata indeaproape in toate etapele lor de dezvoltare.

Cu toate ca exista inca o diferenta foarte mare intre obiceiurile de consum din Marea Britanie sau din tarile din vestul Europei si Romania atunci cand vine vorba de grija pentru o alimentatie sanatoasa si bugetele acordate in acest sens, potrivit lui Dragos Erceanu, semnalele din piata sunt din ce in ce mai pozitive si la noi.

“Consumatorul roman incepe sa fie din ce in ce mai interesat, receptiv si sa se informeze din ce in ce mai mult in privinta alimentatiei sanatoase, mai ales atunci cand vine vorba de copii, iar acest lucru ne bucura enorm, intrucat usor-usor se formeaza o tendinta si la noi. Romanii nu mai adauga in cos tot ce vad la raft, incep sa citeasca etichetele produselor si sa evite anumite ingrediente, constientizand ce repercusiuni pot avea anumiti coloranti, sulfiti, conservanti sau zaharul rafinat asupra sanatatii copiilor lor”, a subliniat reprezentantul Unicorn Naturals.

Cu toate ca nu exista inca cifre exacte, piata fiind inca foarte stratificata si la inceput de drum, atat retailerii, cat si importatorii resimt o usoara crestere a cererii din piata pe categoria produselor de nutritie naturala pentru copii.

“Vorbim de o piata in plina dezvoltare, cu cresteri mari de la un an la altul, dar pe care exista totusi inca suficient spatiu de exploatare. Cu toate ca, de cele mai multe ori, intrarea pe acest segment presupune investitii masive in campanii de promovare si educare, noi suntem optimisti si multumiti de ritmul de crestere a pietei din ultimii doi ani. Chiar am fost impresionati de interesul manifestat pentru produsele noastre in cadrul ultimei editii a expozitiei pentru mame si copii Baby Boom Show”, a mai adaugat Dragos Erceanu.

Conform acestuia, vanzarile de produse naturale pentru copii inregistreaza o usoara crestere, de pana la 20%, in lunile septembrie-octombrie, odata cu inceperea scolii, cererea se mentine constanta pana in luna aprilie, iar ulterior, pe perioada verii, volumul vanzarilor de pe acest segment este mai mic.

La ce trebuie sa fie atenti parintii atunci cand aleg pachetul pentru cei mici?

Cand vine vorba de alegerea pachetelului pentru scoala sau gradinita, parintii ar trebui sa fie foarte atenti la etichetele produselor pe care le dau copiilor, sa isi educe constant copiii si, eventual, sa faca alegerile pentru ei pana cand acestia se responsabilizeaza si invata sa faca singuri diferenta intre un aliment sanatos si unul care le afecteaza sanatatea.

In primul rand, parintii ar trebui sa evite sa le cumpere copiilor snack-uri sau dulciuri procesate care contin coloranti, conservanti, sulfiti, amelioratori sau amplificatori de gust, sa aleaga alimente bogate in fibre si proteine care sa le sustina cresterea si, de asemenea, sa fie foarte atenti la cantitatea de zahar pe care il contine un produs si la calitatea acestuia, existand o diferenta de indice glicemic foarte mare intre un indulcitor rafinat si fructoza naturala din fructe.

“Puterea de cumparare inca scazuta datorata veniturilor mai mici decat in alte parti ale Europei, lipsa varietatii si a educatiei in ceea ce priveste alimentatia sanatoasa sau a programelor nationale de incurajare a consumului de fructe si legume (cum este 5 per Day in Marea Britanie, de exemplu) au efecte dezastroase in Romania, acestea fiind unele dintre principalele motive pentru care tara noastra se plaseaza printre primele locuri in Europa in ceea ce priveste rata de obezitate si de diabet zaharat infantil“, sustine Dragos Erceanu.

Cum ar trebui sa arate un pachet sanatos si la ce valoare s-ar ridica investitia lunara pentru aceasta?

Conform importatorului, un pachet sanatos si satios pentru scoala ar trebui sa contina pe langa un sandvici integral si o gustare pe masura, pentru a impiedica copilul sa consume alimente periculoase. O astfel de gustare ar putea consta intr-un un biscuitel organic dulce sau sarat din seminte sau din ovaz integral, un rulou din fructe plin de vitamine sau figurine raw cu forme si arome foarte interesante, fructe uscate, deshidratate la foc bland, fara zahar adaugat sau sulfiti, un chips de cocos sau un baton proteic natural plin de vitamine si proteine.

“Prin produsele pentru copii pe care le aducem pe piata locala incercam sa contribuim la schimbarea obiceiurilor de consum si constientizarea diferentelor de gust si sanatate dintre un produs natural si unul clasic, educand parintii sa faca alegeri mai responsabile atat pentru copiii lor, cat si pentru ei insisi. De exemplu, am decis sa aducem pe piata locala gama BEAR pentru copii, brandul nr. 1 din Marea Britanie, ce vine cu niste produse extrem de atractive si educative, 100% naturale, pe baza de fructe, fara sulfiti, zahar adaugat si foarte bogate in fibre. La fel, tot din considerente de calitate si gust, am mai adus si gama Urban Fruits, care se diferentiaza de alte produse prin gustul natural si delicios de fructe deshidratate la foc bland si care sunt, la fel, fara alte ingrediente capcana”, sustine Dragos Erceanu.

Diferenta de pret intre o gustare clasica si una naturala nu este mare, insa calitatea produselor poate fi cu totul alta. In ceea ce priveste costurile pe care parintii ar trebui sa le investeasca lunar pentru un pachet gustos, sanatos si atractiv pentru cei mici, potrivit Unicorn Naturals, acestea se ridica la aproximativ 200-250 de lei/ luna, cu o medie de 10-12 lei/zi.

“Aceasta diferenta de 3-5 lei vine din calitatea produselor. Desigur, este mai ieftin sa cumparam un covrig, o merdenea, niste jeleuri clasice pline de E-uri si coloranti sau un corn cu ciocolata, insa este la fel de sanatos? De fapt, nu ar mai trebui sa ne punem problema de ce un produs natural este mai scump, ci de ce toate celelalte sunt atat de ieftine”, a incheiat reprezentantul companiei.

Unicorn Naturals este unul dintre principalii importatori de pe piata locala, specializat in vanzarea si distributia de produse de nutritie 100% naturale, destinate atat segmentului de copii (1+ ani), cat si a celui pentru adulti interesati sa adopte un stil de viata mai sanatos.

Lansat in 2013, Unicorn Naturals comercializeaza in prezent o sortimentatie de peste 100 de produse de calitate, atent selectionate (gustoase, fara zaharuri adaugate, fara aditivi, fara conservanti, fara OMG; game bio, organice, pentru vegetarieni, vegani, raw-vegani, diabetici sau celiaci etc.) care fac parte din portofoliul unor branduri europene de top, lideri pe segmentul lor de activitate.

