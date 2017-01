Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis, in sedinta de vineri, sa mentina in continuare rata dobanzii de politica monetara la 1,75% pe an si a pastrat ratele rezervelor minime obligatorii (RMO) pentru pasivele in valuta la 10% si pentru pasivele in lei la 8%, decizia fiind in linie cu asteptarile analistilor.