Guvernul va fi nevoit sa ia masuri, daca cifrele bugetare vor arata la fel de rau dupa primele trei luni ca la finele lunii ianuarie, cu venituri in scadere si o colectare foarte slaba, iar prima ocazie va fi rectificarea bugetara, care poate fi facuta cel mai devreme in iulie, avand posibilitatea sa reduca cheltuielile sau sa creasca veniturile, care oricum sunt cele mai mici din Europa, a declarat presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru.

Veniturile bugetului general consolidat s-au situat dupa prima luna din an la 19,2 miliarde lei, reprezentand 2,4% din PIB, fiind cu 5,7% mai mici in termeni nominali fata de aceeasi perioada a anului precedent, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor, potrivit News.ro. Totodata, executia bugetara s-a incheiat cu un excedent de 3 miliarde lei (0,37% din PIB), in scadere de la 4,7 miliarde lei (0,62% din PIB) in ianuarie 2016.

Incasarile din TVA au inregistrat o scadere fata de ianuarie 2016 cu 24,8%. Pe de alta parte, cheltuielile bugetului general consolidat, in suma de 16,2 miliarde lei, au crescut in termeni nominali cu 3,5% fata de aceeasi perioada din anul precedent.

“E prematur sa tragem o concluzie transanta, ar trebui sa vedem cel putin 2-3 luni, dar datele sunt mai mult decat ingrijoratoare pentru ca am bugetat o crestere pe venituri de 14%-15%, iar ianuarie ne-a adus minus 5%. Nu sunt nici adeptul principiului sa facem din asta o tragedie, dar trebuie sa intelegem ce se intampla cu colectarea veniturilor”, a afirmat Ionut Dumitru intr-o emisiune la Digi24.

Consiliul Fiscal a atras atentia inca de la publicarea proiectului de buget ca Finantele au supraestimat veniturile proiectate pentru acest an, in timp ce cheltuielile au fost subestimate, intrucat nu au acoperit nici masurile deja adoptate, fara a include promisiunile Guvernului pentru 2017.

“Astfel, riscurile pentru anul acesta de a avea un deficit mult mai mare sunt in crestere. Daca se materializeaza, e iminent sa ai o rectificare bugetara negativa, in care sa faci niste corectii. Oricum, si deficit de 3%, cat s-a bugetat, e prea mult pentru Romania in momentul de fata, pentru ca Romania e in plina expansiune economica, ar trebui sa folosim aceste perioade pentru a acumula niste rezerve pentru a lupta cu urmatoarea recesiune, care este inevitabila. Cand se va intampla, nu stim”, a punctat Ionut Dumitru.

El a atras atentia ca Guvernul va fi nevoit sa ia masuri pentru a pastra deficitul bugetar sub 3%, altfel statul riscand sa se imprumute “mai mult de la copiii si nepotii nostri”, pentru a acoperi cheltuielile curente de functionare a statului, cu atat mai mult cu cat Finantele au intrat de anul trecut pe o traiectorie de deteriorare semnificativa.

Intrebat daca o solutie ar putea fi cresterea de taxe, precum cota progresiva despre care s-a mai discutat in ultima perioada, presedintele Consiliului Fiscal a amintit ca programul de guvernare prevede introducerea, de la 1 ianuarie 2018, a unei cote de impozitare diferentiate, reduse, respectiv 10% peste salarii de 2.000 de lei brut si 0% sub acest nivel.

“Eu cred ca trebuie spus raspicat de orice economist responsabil ca accest lucru nu se poate. In momentul in care avem o problema cu veniturile bugetare - si reamintesc ca Romania are cele mai mici venituri bugetare din Europa, avem venituri din taxe si impozite de circa 25% din PIB, iar media europeana este de 40% - cred ca ne e clar unde suntem”, a adaugat Ionut Dumitru.

Presedintele Consiliului Fiscal a punctat ca, indiferent de nivelul de taxare din ultimii 26 de ani, realitatea a aratat ca veniturile bugetare au fost mici, iar colectarea foarte slaba.

“Aveam cote de impozitare care mergeau pana la 40% sau 45%, dar veniturile din taxe si impozite au fost cam la acelasi nivel, iar in ultimii doi ani au inceput chiar sa scada. Noi n-am avut niciodata taxe si impozite colectate mai mult de 31% din PIB venituri totale. Singura solutie corecta, din punctul meu de vedere, ar fi cea in care pe partea de venituri bugetare ar trebui sa gasim solutii sa imbunatatim mecanismul de colectare si sa dublam efortul pe partea de cheltuieli bugetare”, a mai spus Ionut Dumitru.

El a atentionat ca infrastructura IT a Fiscului trebuie modernizata, aratand ca programul cu Banca Mondiala semnat in 2013 in acest sens nu a dat “cine stie ce rezultate” pana in prezent. “Pe de alta parte, cand un cetatean se duce intr-un spital si vede dezastrul de acolo, evident ca motivatia lui de a-si plati taxele si impozitele scade. Chiar daca am injumatati taxele si impozitele, colectarea nu ar fi cu mult mai buna”, a mentionat presedintele Consiliului Fiscal.

Dumitru considera ca, oricum, nivelul taxarii din Romania a ajuns foarte jos, cu o cota TVA printre cele mai mici din UE, insa colectarea ramane o problema stringenta, precum si cheltuirea banilor publici. “Cheltuielile cresc, in special cele sociale, ar trebui sa ne dea de gandit, avem cresteri de deficit cauzate de cresteri de cheltuieli sociale”, a adaugat economistul.