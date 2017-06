Instabilitatea politica din ultima perioada va avea un cost total de cel putin doua miliarde de euro, pana la finalul acestui an, estimeaza Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Suma contine pierderile din deprecierea monedei nationale, prin scumpirea importurilor, din cresterea dobanzilor si, implicit, a costurilor de finantare ale statului. In schimb, reprezentantii patronatului sustin ca pierderile din absorbtia “zero” a fondurilor europene nu pot fi comensurate.

"Calculul pe care noi l-am facut, avand in vedere cresterea dobanzilor si a costurilor de imprumut ale statului, cresterea costurilor la produsele importate, duce la un cost total de aproximativ 2 miliarde de euro pana la sfarsitul anului. Va fac numai o radiografie a ceea ce inseamna diferenta de curs valutar si implicatiile pe importuri. Importurile trimestriale sunt in jur de 20,8 miliarde de euro, atat au fost pe primul trimestru, iar daca ne uitam la o diferenta a cursului valutar de la 4,55 lei/ euro la 4,59 avem 20 de milioane de euro strict", a explicat Florin Jianu, reprezentant al Consiliului si fost ministru pentru Antreprenoriat, in cadrul unui conferinte de presa.

Absorbtia fondurilor UE, salvata doar de platile directe in agricultura in 2017

In ceea ce priveste fondurile europene, Jianu a explicat ca in programul de guvernare era prevazut ca pana la finalul anului sa fie atrase 4,6 miliarde de euro.