Companiile din Romania se afla intr-un stadiu avansat de decapitalizare si din cauza politicilor care stimuleaza acordarea de dividende. Reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5% de la 1 ianuarie 2016 a dus, deja, la o explozie a dividendelor acordate de companii, iar masurile ulerioare, anuntate deja, respectiv eliminarea completa a impozitului si posibilitatea acordariii de dividende trimestrial, nu vor face decat sa accelereze acest fenomen, in defavoarea dezvoltarii companiilor pe termen lung, a declarat Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Fianciar-Bancari din Romania (AAFBR), in cadrul emisiunii Profesionistii in Banking.