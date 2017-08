Contrabanda cu tigarete creste din nou, dupa aproape un an de scadere continua. In iulie, tigarile provenite din contrabanda au reprezentat 16% din piata romaneasca, in crestere de la 15,1% in mai si 15,2% in martie. Ultima crestere a contrabandei a fost inregistrat in septembrie 2016. Cea mai importanta inrautatire a situatiei se inregistreaza in partea de vest a tarii, potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare Novel Research si finantat de companii din industria tutunului.

Totusi, Moldova ramane regiunea cu cea mai ridicata contrabanda cu tigarete. In cele sase judete moldovenesti din regiunea Nord-Est s-a inregistrat, in luna iulie 2017, un nivel al contrabandei de 38,4% din piata, in crestere cu 1,1 puncte procentuale fata de mai 2017, scrie News.ro.

Urmeaza regiunile Vest (24,5%, crestere 6,3 puncte procentuale) si Sud-Vest Oltenia (22%, plus 1,2 pp).

Singura regiune in care traficul de tigari a scazut in iulie este Nord-Vest, care cuprinde sase judete din nordul Ardealului (inclusiv Maramures si Satu Mare, care au frontiere cu Ucraina), unde tigarile de contrabanda au scazut in doua luni cu 7,3 puncte procentuale, la 11,3% din piata.

De unde vin cele mai multe tigari contrafacute?

Din punct de vedere al provenientei, categoria „cheap whites” a continuat sa detina cea mai mare pondere (59,7%), urmata de produsele provenite din Republica Moldova (25,2%, in crestere cu 2,8 puncte procentuale comparativ cu mai 2017) si Ucraina (8,5%, in scadere cu 7,2 puncte procentuale). Ponderea produselor provenite din Serbia a ramas constanta la 0,6%.

In 2016, contrabanda cu tigari a ajuns la o pondere de 16,8% din piata totala a Romaniei, cel mai ridicat nivel din 2010. Pana in iulie 2017.

Potrivit producatorilor de tigari, avansul contrabandei a aparut in ciuda obiectivelor ambitioase asumate de catre autoritati, in conditiile in care contrabandistii par a fi speculat cu succes incertitudinea creata de schimbarile repetate de la nivelul institutiilor de control.

Chiar daca este vorba despre o majorare usoara, perioada in care aceasta se manifesta este ingrijoratoare, pentru ca luna iulie este, de regula, o luna cu niveluri joase, considera directorul pentru corporate affairs & communicationsdin cadrul JTI Romania, Moldova si Bulgaria, Gilda Lazar.

Cum poate fi combatut fenomenul?

”In acest context, salutam reluarea programelor derulate in cadrul protocoalelor semnate inca din 2005 cu ANAF si Vama. Astfel, incepand cu 28 august, va demara o noua etapa de pregatire a echipelor canine, constand in inlocuirea cainilor care se pensioneaza si dresajul noilor exemplare, stagii de intretinere si imbunatatire a tehnicilor de control pentru echipele existente, activitati de evaluare samd. (…) Asa cum am mai declarat anterior, in conditiile in care scannerele nu functioneaza, numarul agentilor vamali e insuficient, iar dotarile tehnice si informatice precare, cainii raman cel mai eficient mijloc de combatere a contrabandei”, a declarat Lazar.

Politia de Frontiera a raportat pentru primul semestru al anului peste 1,6 milioane pachete de tigarete confiscate, precum si destructurarea a 18 grupari specializate in contrabanda cu tigari.

In 2016, statul a pierdut circa 672 milioane de euro din cauza contrabandei cu tigarete, potrivit estimarilor jucatorilor din piata.

Sursa foto: Shutterstock