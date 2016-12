Robor pentru 3 luni a crescut marti semnificativ si a ajuns la cel mai ridicat nivel din aproape un an, de 0,9%. Foarte multe dintre creditele luate de populatie au dobanda variabila, indexata la indicele Robor, astfel ca majorarea acestui indicator al costului banilor in piata interbancara se vede direct in ratele pe care romanii le platesc la imprumuturi.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti ca Robor la 3 luni a avansat la 0,9%, de la 0,85% in sedinta anterioara, cea de vineri. Nivelul de 0,9% este cel mai ridicat incepand din 22 ianuarie, cand Robor la 3 luni s-a situat la 0,92%. De altfel, pe finalul lunii decembrie a anului trecut, indicele se afla usor peste 1%, fiind cotat pe 28 decembrie 2015, imediat dupa Craciun, la 1,02%.

Motivatia acestei evolutii sta in buna masura in reducerea lichiditatii din sistemul bancar, o consecinta directa a executiei bugetare a Guvernului. Astfel, Guvernul a imprumutat bani din piata financiara, in principal de la banci, pentru a finanta un deficit semnificativ peste 2% (tinta a fost de 2,8%). Daca la imprumuturi a respectat planul si a atras lunar sumele prevazute, statul nu a reusit sa tina pasul si in privinta cheltuielilor. La zece luni, deficitul bugetar anuntat de Ministerul Finantelor Publice este de doar 0,2%.

Cresterea pe finantare se simte mai puternic pentru maturitatile foarte scurte, cu impact si pentru perioade ceva mai lungi, cum ar fi 3 luni.

"Este vorba de presiune pe funding. A sarit Robor overnight. Este normal sa se duca presiunea si pe curba mai sus, dar cu o amplitudine mai mica. (Miscarea are loc, n.r.) pe fondul platilor facute la buget si a platilor nefacute in piata. Lichiditatea este mai redusa", a declarat Ciprian Dascalu, economistul sef al ING Bank Romania, pentru wall-street.ro.

Faptul ca Guvernul a lasat cheltuieli foarte mari pentru luna decembrie nu este insa exceptia, ci mai degraba regula. Amanarea unor plati importante pentru ultimele saptamani ale anului a devenit o practica obisnuita pentru guverne din Romania, insa in general acestea au “reusit” sa cheltuiasca banul public fara probleme in ultimele zile ale anului.

De aceasta data, insa, foarte multi analisti si chiar reprezentanti ai executivului se indoiesc ca guvernul tehnocrat va reusi sa se apropie de tinta fixata pentru intreg anul.

