In urmatoarele trei luni, perioada ianuarie-martie, dobanzile la credite se vor calcula la cel mai mare ROBOR la trei luni din ultimul an, 2016 fiind un an in care indicele, utilizat pentru a calcula dobanzile la o mare parte din creditele luate de populatie, a inregistrat un minim istoric de 0,68%. La indicele ROBOR se adauga, de obicei, marja bancii, care este fixa.

ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele si este utilizat de catre toate bancile pentru stabilirea dobanzilor variabile, influentand valoarea ratelor lunare la creditele in lei.

"In momentul actual, aproximativ 60-70% din banci folosesc ROBOR la 3 luni, dar sunt si banci care merg pe ROBOR la 6 luni si aparent au o marja mai mica, spunem aparent deoarece adunand cei doi indicatori marja+ROBOR , la 3 sau 6 luni, situatia se egalizeaza. Insa, poate functiona ca un diferentiator destul de putin vizibil pentru ca intre cele doua exista totusi o diferenta, iar daca ROBOR va creste probabil si diferenta va creste si atunci va fi si mai important de luat in calcul", a declarat Gabriel Cretu, managing partner Adwisers.

Exista 2 tipuri majore de calcul pentru valoarea indicelui ROBOR utilizata efectiv de banci la stabilirea dobanzii variabile. Desi ROBOR fluctueaza in fiecare zi, nu toate valorile zilnice influenteaza ratele romanilor.

De exemplu, in cazul creditelor ipotecare, abordarea cea mai frecvent intalnita in piata include utilizarea indicelui ROBOR din ultima zi lucratoare a ultimei luni din cadrul trimestrului incheiat. Astfel, pentru intervalul ianuarie-martie se foloseste cotatia ROBOR de la finele lunii decembrie, pentru aprilie-iunie cea de la sfarsitul lunii martie si asa mai departe. In cadul acestui model sunt importante valorile ROBOR de la finele lunilor martie, iunie, septembrie si decembrie. La finele lunii decembrie, ROBOR la 3 luni s-a situat la 0,9%, iar cel la 6 luni la 1,17%.

Cea de-a doua abordare majora este aceea in care se realizeaza media aritmetica a ROBOR din ultima luna a trimestrului si se calculeaza media dintre valorile existente in acea luna. In acest caz, media pentru luna decembrie, in functie de care se vor calcula dobanzile in ianuarie-martie, este de 0,82% pentru ROBOR la 3 luni si de 1,07% pentru cel la 6 luni.

Intrebat ce varianta ar recomanda in acest moment, Gabriel Cretu a declarat: "La momentul actual, ROBOR la trei luni e oarecum mult mai uzitat si mult mai aproape de realitatea pietei, ROBOR la 6 luni fiind o varianta mai conservatoare, eu as merge pe ROBOR la 3 luni. Insa, in cele din urma cred ca variantele se egalizeaza la nivel de cost-beneficiu”.

ROBOR la 3 luni de pe 30 decembrie 2016, de 0,9%, reprezinta maximul din ultimele 12 luni in ce priveste referinta folosita la calcularea dobanzilor. O rata de referinta ROBOR la 3 luni mai ridicata a fost consemnata la sfarsitul lui decembrie 2015, de 1,02%. Acest nivel de 1,02% a fost utilizat in perioada ianuarie-martie din 2016. Ulterior, pentru aprilie-iunie, indicatorul de referinta a fost de 0,78%, pentru iulie-septembrie a fost de 0,81%, iar pentru octombrie-decembrie a fost de 0,69%.

In doua sedinte din lunile septembrie si octombrie, indicele ROBOR a atins un minim istoric de 0,68%.

Sursa foto: Andrey Popov/ Shutterstock.com