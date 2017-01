Cand au nevoie de bani, cei mai multi romani prefera sa faca un credit si sa plateasca apoi rate pe care si le pot permite din salariul lunar. Potrivit consilierului guvernatorunul Bancii Nationale a Romaniei, Adrian Vasilescu, aproximativ 7,6 milioane de romani au luat credite de la banci incepand din 2003, pentru a-si cumpara o casa, o masina, mobila, electrocasnice, pentru a-si renova casa ori pentru alte nevoi personale. Iar una din zece persoane isi da mai mult de jumatate din veniturile lunare pentru plata ratelor aferente acestora, potrivit studiului „Educatie financiara” realizat de GfK Romania in luna mai, la solicitarea Asociatiei Romane a Bancilor (ARB).

In conditiile in care sunt putini cei care isi permit sa faca economii pe termen lung si oricine se poate gasi in situatia de a imprumuta bani, este bine sa stii din start care sunt metodele prin care sa nu te indatorezi peste posibilitati si sa eviti capcanele care te pot lasa cu o gaura neagra in buget. Iata la ce ar trebui sa fii extrem de atent:

1. Calculeaza intotdeauna suma pe care va trebui sa o returnezi

Inainte sa iei un credit, studiaza cu atentie dobanda si calculeaza suma totala pe care o vei avea de returnat la final. Aici pot aparea diferente uriase, iar cand ajungi sa inapoiezi unei institutii, sub forma de dobanda, mai mult de jumatate din suma imprumutata, creditul nu este unul rentabil. Exista si credite gratuite cu 0% dobanda, ceea ce inseamna ca vei avea de dat inapoi fix cat ai imprumutat, asa ca daca ai nevoie de bani de pe o zi pe alta, aceasta este cea mai avantajoasa solutie.

2. Perioada de creditare trebuie sa fie proportionala cu suma imprumutata

Cu cat perioada de creditare este mai mare, cu atat creste si suma pe care o vei avea de inapoiat. Multi prefera sa ia un imprumut pe un termen mai lung, doar pentru a avea ratele mai mici, insa la o privire de ansamblu iti dai seama ca diferentele intre rate nu sunt atat de mari incat sa fie justificabil. In plus, trebuie intotdeauna sa ai garantia ca iti vei putea achita creditul indiferent ce s-ar intampla, iar o perioada mai scurta de indatorare va insemna ca vei scapa mai repede de datorie si vei economisi banii platiti pe dobanda.

3. Nu ignora taxele si comisioanele aferente creditarii

Ofertele de credite au, in multe cazuri, comisioane sau taxe ascunse, de care clientul afla abia in momentul in care incepe sa ramburseze banii. Un furnizor de incredere care iti ofera orice tip de credite ar trebui sa mentioneze dobanda anuala efectiva (DAE), costul total al creditului, dar si comisionul pe care il percepe, asigurarile creditului sau taxele aferente, dar si un grafic care sa cuprinda ratele lunare pe toata perioada de rambursare. Astfel, vei sti exact cat vei avea de plata in fiecare luna si nu te vei trezi cu surprize neplacute.

4. Care sunt conditiile in care poti cere rambursarea anticipata

Rambursarea anticipata inseamna reducerea perioadei de creditare, dupa ce ai luat imprumutul. Aceasta metoda de a inapoia banii este extrem de utila in cazul in care ai posibilitatea de a plati rate mai mari, si iti scade dobanda, astfel incat vei inapoia mai putini bani decat suma stabilita initial. Unele institutii percep comisioane pentru rambursarea anticipata, insa valoarea acestora a fost plafonata printr-o lege data in 2010, astfel ca acestea nu ar trebui sa fie mai mari de 1% din suma platita in avans, in cazul unei scadente finale a creditului de peste un an, sau 0,5%, pentru creditele pe o perioada mai scurta de 1 an.

5. Care este rata maxima pe care iti permiti sa o platesti lunar

Institutiile iti calculeaza valoarea maxima a creditului la care te incadrezi in functie de salariul pe care il ai, insa aceasta nu este intotdeauna conforma cu realitatea si trebuie sa mai iei in calcul si alte aspecte. De exemplu, o persoana care locuieste cu chirie si face un imprumut pe termen lung va trebui sa ia in calcul si eventuale cresteri ale monedei euro, care vor duce la marirea chiriei, sau scenariul in care va fi nevoita sa se mute. Stilul de viata si cheltuielile lunare nu trebuie nici ele neglijate. Gradul maxim de indatorare este de 75% din salariu, insa cel mai bine ar fi sa faci o luna de test si sa incerci sa traiesti cu banii care ti-ar mai ramane dupa ce ai achita rata. Asa iti vei face o idee despre valoarea ratei pe care iti permiti sa o platesti, astfel incat sa reusesti sa iti acoperi si celelalte cheltuieli personale si ale casei.

Daca tii cont de aceste reguli si te informezi bine inainte sa faci un credit, riscul de a ajunge in situatia in care sa nu iti mai permiti sa il inapoiezi scade drastic. Indiferent de motivele pentru care iei un imprumut, trebuie sa te asiguri ca nu vei ramane cu datorii sau ca nu iti vei pune girantii in scenariul de a fi nevoiti sa plateasca pentru tine.

Sursa foto: Shutterstock, Copyright: baranq