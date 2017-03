Leul incheie saptamana in scadere fata de euro, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) vineri fiind de 4,5654 lei/euro, in crestere cu 1,45 bani fata de cotatia de joi. Analistii au fost surprinsi de aceasta evolutie, mai ales ca a fost conrtara pietelor din regiune.

Leul incheie saptamana in scadere fata de euro, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) vineri fiind de 4,5654 lei/euro, in crestere cu 1,45 bani fata de cotatia de joi. Aceasta este cea mai slaba cotatie a leului in raport cu euro din 24 octombrie 2012 pana in prezent.

In schimb, leul a continuat sa se aprecieze in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,2396 lei/dolar, cu 0,58 bani mai putin decat cu o zi in urma.

Evolutia leului i-a surprins pe analisti, avand in vedere ca a fost contrara tendintei regionale, forintul si zlotul fiind in apreciere usoara in raport cu moneda unica europeana.

"Nu putem ignora posibilitatea ca banca centrala sa fi devenit mai toleranta cu presiunile in sus asupra EUR/RON. (...) Astazi ar putea fi un nou test al scenariului in care BNR inclina in favoarea miscarii mai sus a „intervalului de confort” al EUR/RON, sa spunem, catre 4,5-4,6 (lei/euro)", arata analistii ING Bank, intr-un raport publicat vineri, potrivit News.ro.

De asemenea, euro ramane in apreciere in fata dolarului american, desi analistii anticipau ca decizia Rezervei federale americane (Fed) de majorare a dobanzii de referinta va determina aprecierea mionedei americane.

Leul este cotat indirect in raport cu dolarul pe piata romaneasca, prin raportare la paritatea euro/dolar. Astfel se explica faptul ca, in ciuda deciziei Fed de majorare a dobanzii de referinta, dolarul s-a depreciat fata de leu.

Totodata, cursul francului elvetian a crescut, vineri, la 4,2598 lei, de la 4,2506 lei.

La inceputul saptamanii, analistii ING se asteptau la un interval de variatie de 4,52-4,56 lei/euro, influentat in special de factori externi, iar pe primul semestru al anului, ei anticipeaza a raportul leu-euro va evolua in intervalul 4,49-4,54 pentru mare parte a primului semestru din 2017.

La randul sau, economistul-sef al Raiffeisen Bank, Ionut Dumitru, spune ca nu vede o fluctuatie ampla a cursului de schimb in perioada urmatoare. “Noi avem o proiectie de curs stabil in jur de 4,5 lei/euro”, a explicat Dumitru.

In schimb, analistii Erste Bank sustin ca leul se va deprecia treptat in urmatoarele trimestre, cu aproximativ 1,6%, pana la 4,62 unitati pentru un euro in decembrie 2017.