Este foarte important cum vom aplica legea insolventei persoanelor fizice. E absolut critic. Aplicarea legii trebuie sa ia in calcul un intreg ecosistem in care bancile si clientii trebuie sa isi asume obligatii si drepturi prin intelegerea detaliata a normelor. Exista riscul sa intram in aplicarea unei legi fara sa o cunoastem, fara sa ii stim normele de aplicare, si ce presupune procesul de insolventa pas cu pas", a declarat presedintele executiv al BCR, Sergiu Manea, la un seminar organizat de Asociatia Romana a Bancilor si Institutul Bancar Roman.

Seful BCR a declarat ca insolventa persoanelor fizice este un instrument necesar si util, insa trebuie sa fim atenti la detalii.

"In unele tari, insolventa persoanelor fizice functioneaza foarte bine, in altele mai putin. Eu cred ca legea insolventei persoanelor fizice este un instrument necesar si util, dar trebuie sa fim atenti fiindca diavolul sta in detalii", a adaugat Sergiu Manea.

Executivul a aprobat prorogarea pana la 1 august 2017 a intrarii in vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare.

"Amanarea cu inca sapte luni a intrarii in vigoare a acestui act normativ s-a stabilit in conditiile in care pentru aplicarea noilor reglementari este nevoie de un sistem complex: infiintarea a 42 de comisii de insolventa la nivel teritorial, a aparatului tehnic necesar si adoptarea normelor de aplicare a legii. Pentru ca aceste noi structuri sa poata functiona, trebuie alocate resurse umane si financiare. Mai exact, este nevoie de specialisti care vor parcurge o etapa de pregatire profesionala cu durata intre una si trei luni", precizeaza Executivul in cadrul unui comunicat de presa.

Legea privind insolventa persoanelor fizice a fost adoptata de Parlament in luna mai 2015. Potrivit proiectului, romanii care au datorii vor avea posibilitatea sa-si declare falimentul personal. Acestia vor beneficia de doua proceduri: una administrativa, care prevede ca, in fata unei comisii de insolventa, isi vor putea face un plan de reesalonare a datoriilor pe 5 ani, si o procedura de lichidare in fata instantelor de judecata, conform News.ro.