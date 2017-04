Restantele la creditele acordate de banci au crescut, in a doua luna a acestui an, dar, cu toate acestea, raman sub nivelul inregistrat cu un an in urma. Insa, la creditele acordate persoanelor fizice, restantele sunt in scadere, atat de la o luna la alta, cat si comparativ cu valoarea din urma cu un an.

Per total, restantele la creditele mai mari de 20.000 de lei, centralizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in Centrala Riscului de Credit, insumau in februarie 25,42 miliarde echivalent lei, in crestere de la 25,2 miliarde de lei cu o luna in urma. Cu toate acestea, nivelul restantelor ramane sub cel inregistrat in urma cu un an, respectiv 31,68 miliarde echivalent lei.

Potrivit datelor BNR, in februarie, restantele reprezentau 8,96% din totalul sumelor datorate de clienti bancilor.

Cele mai multe restante, neplatite de peste un an

