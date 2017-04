Guvernul ar fi trebuit sa se abtina, intr-un context in care deficitul era oricum foarte mare, de 3,9% conform proiectiei Comisiei Europene pentru 2018, chiar si fara noua Lege a salarizarii. "Cu aceasta, lucrurile devin imposibile. Nu pot sa imi imaginez ce masuri poti sa iei si unde poti sa mai ajustezi cheltuielile bugetare atfel incat sa inchizi cu 3% deficitul. In momentul in care discuti de cresteri salariale de 50% sau de 100% in sectorul bugetar, lucrurile au scapat deja de sub control si ai pierdut orice contact cu realitatea", a declarat Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal, in cadrul CFA forecast Dinner .

"Un deficit de 3% era totusi unul deja foate mare pentru Romania in faza ciclului economic in care ne aflam, in care economia creste foarte rapid, cu o crestere bazata doar pe consum, ceea ce nu este deloc in regula din perspectiva Produsului Intern Brut potential", apreciaza Ionut Dumitru (foto).

In opinia sa, cresterea de salarii in sectorul bugetar va avea implicatii majore asupra politicii fiscal-bugetare pentru anii care vin. "Anvelopa salariala in Romania din sectorul bugetar este in crestere de ceva timp; in 2016 a ajuns la 8,4% din PIB potrivit estimarilor de la 7,7% in 2015, iar in 2017 va urca la 8,7%. Acum, Guvernul si-a propus prin noua Lege a salarizarii sa creasca semnificativ salariile in sectorul bugetar, iar primele estimari arata ca am ajuns la orizontul anului 2022 la 12% din PIB, care, dupa standarde istorice, este maximul pe care l-am inregistrat vreodata, raportat la celelalte state europene. Media europeana este undeva la 10,1% din PIB anvelopa salariala in sectorul bugetar", spune seful Consiliului Fiscal.