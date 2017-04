NN Pensii a fost amendata cu 1% din capital, echivalentul a 750.000 lei, iar directorul general, Raluca Tintoiu, a fost amendat cu 100.000 de lei si, in plus, i-a fost retrasa autorizatia. Decizia a fost luata, joi, de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara, ca urmare a mesajului trimis catre clientii fondului de pensii cu privire la o posibila "nationalizare" a Pilonului II de pensii.

Aceasta este cea mai mare amenda aplicata de ASF de la infiintare. In plus fata de aplicarea amenzilor, ASF a decis retragerea autorizatiei directorului general, Raluca Tintoiu, din cauza mesajului trimis clientilor, legat de nationalizarea fondurilor de pensii private, a declarat, joi, vicepresedintele ASF responsabil de sectorul pensiilor private, Ion Giurescu, potrivit News.ro.

NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private obligatorii din Romania, si-a anuntat recent clientii ca, in ultimele saptamani, ar fi existat discutii in spatiul public privind o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private si le recomanda sa se informeze despre contextul pietei.

ASF a criticat, miercuri, decizia NN Pensii de a se adresa clientilor, acuzand ca este o pozitie "excesiva si neavenita". ASF sustine ca "nu au fost si nu sunt discutii oficiale pe acest subiect".

Conducerea ASF a audiat joi conducerea NN Pensii si a stabilit sanctionarea fondului.

”Am decis sanctionarea NN Pensii cu o amenda de 750.000 lei, reprezentand 1% din capitalul social, retragerea autorizatiei de director general al fondului Raluca Tintoiu, si amendarea acesteia cu 100.000 lei”, a declarat Giurescu.

Misu Negritoiu, presedintele ASF, a declarat ca notiunea de nationalizare a fondurilor private de pensii, intens discutata in ultimele zile, este o ”fumigena aruncata” care nu are niciun sens si nicio dimensiune politica, in conditiile in care pensiile nu pot fi ”confiscate sau nationalizate”.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca scandalul despre nationalizarea pensiilor private a pornit de la presedintele ASF, Misu Negritoiu, care stie foarte bine ca in scurt timp Parlamentul va demite conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara, deoarece ceea ce se intampla acolo este "foarte grav", iar asiguratii romani au de suferit.

"In ceea ce priveste acest scandal despre nationalizarea pensiilor private, este pornit de la Misu Negritoiu care este presedintele ASF, care stie foarte bine ca in foarte scurt timp Parlamentul va demite conducerea ASF, pentru ca ceea ce se intampla acolo este foarte grav si au de suferit clientii romani si asiguratii romani”, a declarat Liviu Dragnea, potrivit News.ro.

Fondul de pensii NN si-a anuntat clientii carora le administreaza pensia privata obligatorie ca in ultimele saptamani au existat discutii in spatiul public privind o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private si le recomanda sa se informeze despre contextul pietei.

NN Pensii este cel mai mare fond de pensii private obligatorii din Romania, cu active totale de 12,09 miliarde lei (2,68 miliarde euro), conform ultimei raportari catre ASF, la nivelul lunii februarie. NN s-a desprins din grupul ING in 2014, NN Group devenind o companie independenta pe 2 iulie 2014 printr-o oferta publica initiala (IPO).

Intr-un mesaj cu titlul "Pensia ta privata in centrul dezbaterilor politice", Fondul de pensii NN simte insa nevoie sa isi atentioneze clientii pe acest subiect. "In ultimele saptamani, au existat discutii in spatiul public cu privire la o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private. Drepturile tale de participant la Pilonul II pot fi influentate de decizii politice precum inghetarea valorii procentului din venitul brut aferent contributiei la fondul de pensii, blocarea partiala sau integrala a virarii acestei contributii sau nationalizarea sumelor acumulate pana acum in conturile viitorilor pensionari. De aceea, este important sa urmaresti permanent ce se intampla cu pensia ta si sa te implici activ in demersurile de economisire suplimentara pentru un trai decent la batranete. Speram ca aceste detalii sa contribuie la o mai buna informare despre pensia ta viitoare. In eventualitatea unor masuri care ar afecta pensia administrata privat, vom face toate demersurile posibile pentru a apara dreptul tau la proprietate asupra acestor bani. De asemenea, prin canalele pe care le avem la dispozitie (site, mass-media, e-mail), te vom tine la curent cu informatiile ce pot avea impact asupra viitoarei tale pensii", este mesajul primit de clienti.

Fondul mai arata ca sistemul actual de pensii este rezultatul unei reforme incepute in 2007 ca raspuns la presiunile demografice si economice tot mai mari asupra sistemului public de pensii, ca pensiile private obligatorii au fost gandite in acest nou sistem ca o forma de economisire individuala, pe termen lung, cu obiectivul de a suplimenta veniturile la pensie si ca guvernele au amanat in mod repetat cresterea contributiei la Pilonul II din cauza presiunilor asupra bugetului public. "Banii acumulati la pensia ta privata obligatorie, din contributia ta si din rezultatele investitiilor realizate de noi, iti apartin exclusiv tie, mai este spus in mesajul catre clienti", se mai arata in mesajul catre clienti.

Pilonul II este obligatoriu pentru angajatii in varsta de pana la 35 de ani si optional pentru cei in varsta de pana in 45 de ani. Banii acumulati de actualii salariati pe Pilonul II vor suplimenta pensia pe care acestia o vor primi de la stat.