Ministerul Finantelor Publice incearca sa faca lumina in noul sistem de impozitare a veniturilor populatiei, pe care il pregateste pentru a se aplica incepand din 2018. In acest sens, a facut public documentul de lucru care contine explicatii cu privire la acest nou sistem, cui i se adreseaza, pentru ce venituri, cum se va calcula impozitul si cum se va plati impozitul pe venitul global. Din informatiile oficiale disponibile pana la acest moment, specialistii nu sunt foarte optimisti ca acest sistem, ce vizeaza introducerea venitului anual pe gospodarie, va si usor de implementat.

Potrivit documentului, “venitul anual global (Vga) se va determina la nivelul fiecarei gospodarii si reprezinta suma veniturilor/castigurilor nete/brute, dupa caz, obtinute de catre fiecare membru al gospodariei din Romania (intr-un an-n.r.), cu exceptia veniturilor neimpozabile si a veniturilor impozabile realizate de persoanele scutite prevazute la art. 60 (din Codul fiscal-n.r.)”.

Insa, sunt si o serie de venituri care nu intra in calculul venitului global, printre care se afla veniturile din vanzarile de imobile, care se impoziteaza in continuare la sursa, veniturile din prima vanzare a actiunilor la Fondul Proprietatea, care se vor impozita cu 3%, ca si alte venituri sub forma de despagubiri pentru bunurile confiscate in regimul comunist.

Impozitul pe venit global: Sub ce plafon nu se aplica?

Veniturile gospodariilor se vor impozita doar daca depasesc un anumit plafon, denumit “plafonul neimpozabil aferent (Pn)”, Acest plafon se stabileste pe baza punctajului acordat in functie de numarul membrilor gospodariei.

Conform proiectului, punctajul alocat gospodariei este egal cu numarul membrilor gospodariei plus un punct.

“Stabilirea plafonului neimpozabil aferent gospodariei se calculeaza ca produs intre punctajul acordat gospodariei, 1.000 de lei si 12 luni”, se precizeaza in proiect.

Astfel, pentru o gospodarie cu patru membri, plafonul neimpozabil este de 60.000 de lei pe an.

Ulterior, venitul global ajustat se stabileste ca diferenta intre venitul anual global si plafonul neimpozabil.

“In situatia in care venitul anual global ajustat este negativ (adica venitul incasat de gospodarie intr-un an este mai mic decat plafonul neimpozabil -n.r.), gospodariilor unde se afla copii minori li se acorda un sprijin financiar in suma de 1600 lei/an pentru fiecare copil”, cu conditia ca acestia sa mearga la scoala, se subliniaza in document. In acest caz, cota finala de impozitare va fi zero.

Ce cheltuieli ar putea fi deduse la impozitul pe venit global ?

Daca venitul anual global ajustat este pozitiv, adica venitul este mai mare decat plafonul neimpozabil, statul mai acorda o serie de deduceri, printre care se numara contributii de asigurari sociale platite de persoanele fizice, asigurari de sanatate, abonamente medicale, fonduri de pensii facultative, asigurari obligatorii pentru casa si masina, programe educationale si de recreere pentru copii (gradinite private, before/after school, taxe scolare, tabere sau excursii scolare, cursuri: limbi straine, arte, sport, cursuri de pregatire tip meditatii), alimentarea contului pentru educatie permanenta, activitati educationale, sportive, culturale pentru tineri si adulti, achizitii de carti si produse de papetarie, servicii balneo-climaterice, fiziterapeutice, kinetoterapeutice, medicamente pentru boli cronice si grave etc.

“Deducerile se acorda anual, in limita plafonului neimpozabil aferent unei luni”, se precizeaza in document.

In urma aplicarii deducerilor se stabileste venitul net anual global impozabil.

Daca acest venit este negativ, se aloca fiecarui copil din gospodarie suma de 1.200 lei/an.

In situatia in care venitul net anual global este pozitiv, dar sub valoarea plafonului neimpozabil, se acorda o deducere suplimentara de 1.200 lei, reprezentand sprijinul financiar acordat pentru fiecare copil.

La acest venit (venitul net anual global impozabil) se aplica si cota de impozitare de 10%.

Declaratia de venit si plata impozitului pe venit anual pe gospodarie

Pentru calculul acestui impozit fiecare gospodarie va trebui sa depuna o declaratie de venit global, care se va completa de catre un consultant fiscal in numele membrilor gospodariei, pe baza documentelor justificative furnizate de reprezentantul gospodariei. Aceasta trebuie depusa pana la data de 25 mai a anului fiscal urmator celui in care s-au realizat veniturile.

Plata impozitului datorat se efectueaza in doua transe, astfel: jumatate din suma datorata la data depunerii declaratiei de venit global si cealalta jumatate in termen de 60 de zile de la data depunerii declaratiei de venit global.

Este important de stiut ca, in timpul anului, membrii gospodariei cu venituri din salarii, activitati independente, dobanzi sau alte investitii nu vor mai fi impozitati la sursa. Astfel, ei vor incasa de la platitorii de venituri si banii aferenti impozitului pe veniturile mentionate si vor plati doar impozitul annual, conform proiectului Guvernului.

Ce spun specialistii in fiscalitate

Modificarea sistemului de impozitare a veniturilor populatiei, in forma prezentata de Ministerul Finantelor Publice, nu poate fi realizata atat de repede incat sa se aplice din 2018. In plus, implica o birocratie excesiva si un minus la veniturile bugetare de 3,2% din PIB anul viitor, sustin specialistii EY Romania.

“O modificare fiscala de asemenea amploare nu poate fi facuta intr-un orizont de timp atat de scurt (pentru a se implementa din 2018), atat timp cat nu avem capacitatea administrativa de a gestiona un asemenea sistem”, a explicat Gabriel Sincu, director executiv EY Romania, Departamentul de asistenta fiscala si juridica.

Referitor la renuntarea la impozitarea la sursa, rerezentantul EY Romania a precizat ca, la nivelul Coalitiei pentru Deazvoltarea Romaniei, s-a facut un calcul din care reiese ca, in 2018, an in care nu se vor incasa bani din impozitul pe veniturile persoanelor fizice, veniturile bugetare vor fi mai mici cu 3,2% din PIB, respectiv 10% din totalul veniturilor bugetare.

Reprezentantii EY au mai spus ca acest sistem ar presupune multe probleme de administrare, iar statul ar fi avut si alte prioritati in domeniul administrarii taxelor.

“Cred ca o prioritate ar fi fost introducerea cotei unice de impozitare, pentru ca nu am avut niciodata o cota unica (imobilele, dividendele, bursa etc. au avut diverse cote de impozitare). O alta prioritate ar fi fost un sistem de contributii sociale platite la toate veniturile, insa cu plafon”, a mai spus Gabriel Sincu.

Sursa foto: bignai shutterstock