Poprirea electronica a conturilor bancare mai face un pas catre implementare. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a elaborat proiectul de ordin care stabileste procedura pentru transmiterea electronica a actelor de poprire de la ANAF la banca, in prima faza. Ulterior, va fi posibil si schimbul de informatii intre parti, astfel incat ridicarea popririlor sa se realizeze in timp real, iar banca sa retina din contul clientului doar suma datorata la Fisc.

“Avand in vedere necesitatea comunicarii rapide si eficiente cu institutiile de credit, in ceea ce prives te comunicarea actelor de executare prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta, se impune crearea cadrului legal pentru implementare acestui obiectiv”, se mentioneaza in proiectul citat.

Documentul va reglementata incheierea unui Protocol de colaborare intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Asociatia Romana a Bancilor si institutiile de credit, “prin care se urmareste definirea unui cadru de colaborare pentru stabilirea conditiilor privind implementarea sistemului automat, care sa asigure, intr-o prima etapa, comunicarea actelor de executare emise de organele fiscale centrale catre instituiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta, iar ulterior schimbul de informatii intre parti cu privire la actele de executare comunicate, precum si urmarirea sumelor ce fac obiectul popririlor bancare, in mod operativ, astfel incat, pe de o parte, ridicarea popririlor sa se realizeze in timp real, iar pe de alta parte, sumele existente in conturile bancare sa fie indisponibilizate de catre instituiile de credit in limita sumei ce face obiectul popririi, in functie de informatiile transmise de institutiile de credit cu privire la sumele existente in conturile bancare”.

Cand intra in vigoare poprirea?

De asemenea, prin Ordinul mentionat se stabileste ca data si ora comunicarii catre instituiile de credit a actelor de executare prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta, sa fie prima zi bancara urmatoare zilei incarcarii actului de executare in sistemul informatic pus la dispozitie de ANAF, iar ora comunicarii sa fie ora de incepere a zilei bancare.

“Aceste informatii se vor stabili, pentru fiecare institutie de credit, prin protocolul de colaborare menionat", se mai arata in proiect.

Practic, prin acest Ordin se stabileste platforma informatica prin care se va realiza comunicarea catre institutiile de credit a actelor de executare emise de organele fiscale centrale, respectiv sistemul informatic pus la dispozitia acestora de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in spatiul privat de pe portalul ANAF.

Ordinul urmeaza sa intre in vigoare la 30 de zile de la data publicatii in Monitorul Oficial.

Poprirea electronica a conturilor bancare a fost anuntata de fostul ministru al Finantelor Publice, Anca Dragu, inca de anul trecut si a fost reglementata printr-o Ordonanta de Urgenta aprobata spre finalul anului.

Actul normativ urmareste evitarea popririi multiple, astfel incat sa nu mai fie afectati contribuabilii carora li s-au indisponibilizat sume de bani care depasesc nivelul creantei pentru care s-a infiintat poprirea.

In prezent, Fiscul trimite o scrisoare de instituire a popririi conturilor contribuabilului rau-platnic la toate bancile la care acesta are conturi deschise, toti banii debitorului fiind indisponibilizati pana la finalul procedurii. Ca urmare a modificarilor anuntate, va fi poprit un singur cont, doar pentru suma datorata, iar poprirea se va ridica tot electronic, dupa ce Fiscul incaseaza restanta.

Sursa foto: agerpresfoto