Procedura de inregistrare in scop de TVA din Romania este una dintre cele mai dificile din 13 state membre ale Uniunii Europene analizate, prin prisma criteriilor pe care firmele trebuie sa le indeplineasca in acest scop. Procedurile cel mai simplu de parcurs sunt in Olanda, Austria si Italia, reiese dintr-un studiu realizat de Deloitte Romania.