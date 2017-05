“Noul concept de administrare a impozitului pe venit, prin globalizare, implica modificari de cota/calcul si plate impozitului annual dupa 25 mai a anului fiscal urmator celui in care s-au realizat veniturile. (…) Implementarea necesita o perioada de pregatire de minim 5 ani pentru ANAF si cetateni”, a declarat fostul ministru pentru mediul de afaceri, Florin Jianu.

In plus, este necesara mentionarea clara a surselor de finantare pentru trecerea la noul sistem, avand in vedere ca timp de un an si aproape jumatate (2018 si primele cinci luni din 2019, daca se aplica de anul viitor -n.r.), la bugetul de stat nu va intra niciun ban din impozitul pe veniturile persoanelor fizice.

De unde se acopera costurile implementarii noului sistem?