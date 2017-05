Pentru a creste gradul de bancarizare in Romania, bancile trebuie sa actioneze in zona persoanelor excluse financiar. Insa in aceasta zona, produsele si servciile trebuie sa fie accesibile si in conformitate cu nevoile clientilor. Mai mult, micii producatori pot fi educati financiar, prin actiune, astfel incat sa intre in economia fiscalizata si sa devina bancabili, a declarat Bogdan Merfea, CEO Patria Bank, in cadrul conferintei Future Banking.