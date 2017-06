Creditarea bancara creste, insa mult sub potential, cu rate anuale de aproximativ 3%, desi bancile spun ca au bani in acest scop, iar dobanzile sunt la minime istorice. Care sunt cauzele? Economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, a identificat opt motive pentru care creditarea creste extreme de lent, sase nationale si doua de ordin international.

Dintre cauzele nationale, doua provin din zona firmelor, doua din partea populatiei si doua din alte zone.

In cazul firmelor, prima cauza este generata de faptul ca este tolerata indisciplina financiara. “Avem un numar enorm de firme cu capitaluri negative, prin aceasta, ele devenind nebancabile. Las la o parte ca nivelul cerut pentru capitalizare este cel din 1990, de 200 de lei. Macar daca l-ar avea si pe acela. Sunt aproape 200.000 de firme care nu numai ca nu indeplinesc cerinta de capital minim, dar au capital negativ. De ce? Aici intervin lacunele din legislatie care fac mai interesant pentru detinatorul unei firme sa o imprumute decat sa o capitalizeze. Prin imprumuturi poate sa isi deduca fiscal cheltuieli si asa ajunge sa manance din capitalul firmei”, a precizat Lazea, in cadrul conferintei "Banking 365: Banca Viitorului" organizata de Oxygen Events.

Proprietarii de firme prefera sa le imprumute decat sa le capitalizeze

Care este motivul pentru care proprietarul unei firme prefera sa o imprumute decat sa o capitalizeze? Pentru ca, in caz de faliment, poate veni la masa credala sa isi recupereze imprumutul acordat firmei. “Deci avem o problema majora de legislatie care nu stiu cat de mult se doreste a fi rezolvata", a explicat economistul citat.

In opinia sa, este nevoie de vointa politica pentru a se gasi solutii la aceasta problema de capital negativ.

Un alt aspect care franeaza creditarea in cazul firmelor este cel legat de faptul ca se recurge mult prea des la insolventa.

"Este mult mai frecventa insolventa in Romania si mai usor de invocat decat in tarile din jur. Romania este pe locul al doilea, dupa Serbia. In rest, in toate tarile se intra mai greu in insolventa”, a adaugat Lazea. Aeasta situatie este cauzata, in opinia sa, de faptul ca legea insolventei a fost facuta de “niste avocati practicieni in insolventa, care au facut in asa maniera incat este foarte usor sa se intre in insolventa”. “Este rau, pentru ca grupurile de interes care controleaza firmele pot foarte usor sa declanseze insolventa, lasand bancile si ceilalti creditori in paguba", a mai aratat oficialul BNR.

Din perspectiva populatiei, cele doua cauze care franeaza creditarea sunt nivelul redus al educatiei financiare si nivelul ridicat al saraciei in randul populatiei.

Chiar si romanii bogati au probleme cu plata ratelor

“Cei 10% cei mai saraci romani au dificultati in a rambursa creditele in proportie de 80%. Chiar si cei mai bogati 10% dintre romani au dificultati cu plata creditelor in proportie de 40%. Si asta pentru ca populatia este mai saraca in Romania decat in Europa. Iata, creditarea ca raport in PIB este mai mica la noi decat in Europa, dar creditarea ca raport in avutia populatiei este similara in Romania cu cea din Europa din cauza saraciei populatiei”, a mai spus Lazea.

Celelalte doua cauze interne care, in opinia lui Valentin Lazea, impiedica reluarea creditarii in ritmuri mai alerte sunt legate, pe de o parte, de cele doua legi (Darea in plata si Conversia creditelor in franci elvetieni la cursul istoric), care timp de 6-8 luni au creat incertitudine si au franat creditarea, iar pe de alta parte de necesitatea bancilor de a-si perfectiona personalul.

La evolutia sub asteptari a creditarii au contribuit, in opinia lui Lazea, si doi factori de ordin international. Primul este legat de faptul ca, in teorie, dupa o criza financiara, economia creste mai rapid decat creditarea. Al doilea tine de operatiunile derulate de banci pentru reducerea creditelor neperformante.