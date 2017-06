Ministerul Finantelor Publice (MFP) a alocat bancilor cele 500 de milioane de lei pentru programul Prima Casa ramase din plafonul de 2,5 miliarde de lei aprobat pentru acest an. Suma a fost impartita in functie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate bancilor pana la data de 7 iunie 2017, se arata intr-un comunicat al Ministerului.

In aceste conditii, au primit fonduri suplimentare Piraeus Bank, OTP Bank, BCR, ING, Bancpost, Raiffeisen Bank, BRD, CEC Bank si Leumi Bank.

“Prin Hotararea de Guvern nr.80/2017 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa pentru anul 2017 s-a aprobat alocarea unui plafon total al garantiilor pentru creditele destinate achizitiei/constructiei de locuinte in cadrul Programului in suma totala de 2,5 miliarde lei. Din plafonul total al garantiilor pentru anul 2017 in valoare de 2,5 miliarde lei, in data 09.03.2017 suma de 2 miliarde lei a fost pusa la dispozitia finantatorilor participanti in Program, diferenta de plafon de 500 milioane lei urmand sa fie alocata ulterior in functie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate”, se mentioneaza in comunicat.

In plus, Ministerul mentioneaza faptul ca, in cursul anului 2017, conform legislatiei in vigoare, FNGCIMM este autorizat sa evalueze cel putin trimestrial modul de utilizare de catre finantatori a plafoanelor alocate si sa efectueze realocari intre finantatori in functie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al MFP.

Sursa foto: nednapa / Shutterstock