Legea cash-back va determina bancile sa investeasca 27 - 30 milioane de euro in instalarea de POS-uri, in contextul in care 90.000 de comercianti en-gros si en-detail vor fi obligati sa permita plata cu cardul. Catalin Cretu, general manager Visa pentru Romania, Croatia, Slovenia si Malta, sustine ca a deschis discutii cu bancile pentru a gasi solutii mai ieftine de acceptare, cum ar fi mobile POS-urile, astfel incat efortul de a bancariza mediul rural sa nu fie asa costisitor.

Extinderea prevederilor legii cash-back la companiile din comertul en-gros va ridica cu 30.000 numarul firmelor care vor fi obligate sa accepte plata cu cardul. Numarul total al companiilor afectate de aceasta lege, care a suferit o serie de schimbari in Senat, va ajunge la 90.000, arata o estimare APERO.

Potrivit sefului Visa pe Romania, comerciantii en-gros lucrau in general cu cash, la fel si prestatorii de servicii care colectau plata utilitatilor, ceea ce inseamna ca, daca legea va fi votata in aceasta forma in toamna, volumele tranzactionate pe card ar putea creste foarte mult.

"Vorbim de sume uriase care ar putea fi electronizate, mai bine urmarite si taxate. In acelasi timp, este foarte usor de vazut ca si numarul de terminale pe care bancile vor trebui sa il instaleze este foarte mare, vorbim deja de 90.000 de noi comercianti care ar trebui sa ceara acceptarea platii cu cardul, poate chiar 100.000", a spus Cretu in emisiunea Profesionistii in Banking.

Daca un terminal POS obisnuit costa circa 300 de euro, iar costul de instalare este suportat de banca acceptatoare, investitiile pe sistemul bancar vor depasi 27 milioane de euro, pentru ca sunt comercianti care au mai multe magazine, obligandu-i astfel sa ofere plata cu cardul in toate punctele de distributie.

"Am intrat in discutii cu bancile din Romania pentru a gasi solutii mai eficiente din punct de vedere al costurilor astfel incat sa poata oferi acceptarea platii cu cardul, dar la costuri mult mai joase. Aici beneficiem de integrarea in Visa, pentru ca avem in lume diverse modele de a oferi acceptare la costuri mult mult mai mici", afirma Cretu, care a dat exemplul mobile POS-urilor, care costa in jur de 100 de euro, sau dispozitive care folosesc tehnologia QR Code.

Exista o miza foarte mare aici, la nivel strategic pentru tara, pentru ca in sfarsit se porneste la bancarizarea mediului rural.

In opinia lui Cretu, legea cash-back va da posibilitatea emiterii mai multor carduri pentru banci in mediul rural, dar si eventuala emitere a cardurilor sociale, fiind o discutie mai veche a transferului beneficiilor sociale pe carduri.

Managerul Visa mai spune ca respingerea pragului de 50.000 euro pe an a fost o decizie logica, pentru ca - daca s-ar fi ridicat acest prag - oportunitatea de a retrage bani de la POS in mediul rural ar fi disparut. "Toti acesti comercianti din mediul rural au mult sub 50.000 euro cifra de afaceri, ei se invart in jurul a de 10.000 - 20.000 euro", subliniaza Catalin Cretu.