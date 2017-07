BCR si-a consolidat pozitia de lider al sistemului bancar romanesc, cu o cota de piata de 16,28% la finalul anului 2016, in crestere fata de nivelul de 15,8% in 2015. A doua pozitie din clasament a fost disputata intens, dar conform datelor finale, publicate in raportul anual al BNR, Banca Transilvania si-a adjudecat medalia de argint, detronand dupa aproape 20 de ani BRD Societe Generale.

Astfel, Banca Transilvania a ajuns la active de 51,77 miliarde lei, ceea ce reprezinta o cota de piata de 13,15%, in crestere fata de 2015, cand banca cu sediul in Cluj si "crescuta" cu capital preponderent romanesc avea o cota de piata de 12,6%. Avansul din ultimii ani a avut o componenta organica, dar s-a bazat mult si pe achizitia Volksbank.

Francezii de la BRD au incheiat anul trecut pe ultima treapta a podiumului, cu active de 50,66 miliarde lei si o cota de 12,87%.

Raiffeisen Bank ocupa a patra pozitie in clasament, cu o crestere nesemnificativa a cotei de piata, de la 8,4% la 8,49%. UniCredit (locul 5) a avansat de la 8,1% la 8,3% in timp ce banca de stat CEC Bank a scazut usor anul trecut, coborand de la o cota de 7,3% la 7,16%.

Pe de alta parte, ING Bank a castigat puternic cota de piata in 2016, avansand de la 6,3% la 7,08%.

Marii pierzatori de anul trecut sunt bancile cu capital grecesc (Alpha Bank, Bancpost, Piraeus Bank si Banca Romaneasca), care au pierdut pe linie cota de piata si au ajuns sa aiba mai putin de 10% din activele sistemului bancar.

Cat de profitabile si eficiente au fost bancile anul trecut

Daca ne uitam pe ansamblu la cat profit a facut sistemul bancar, 2016 a fost un an usor mai prost decat 2015. Profitul net cumulat de bancile din piata a insumat 4,15 miliarde lei, in scadere cu aproximativ 322 milioane lei fata de 2015. Totusi, evolutia negativa a fost cauzata de unele influente nerecurente manifestate in 2015, pentru ca din punct de vedere operational performantele bancilor locale au fost mult mai bune.

Potrivit raportului anual al BNR, peste doua treimi din numarul total al institutiilor de credit de pe piata locala inregistrand rezultate financiare pozitive la

finele anului 2016.

"Dinamica pozitiva a profitului operational (aproximativ 20 la suta) s-a datorat atat cresterii veniturilor operationale (cu 6,6 la suta, de la 18,16 miliarde lei in 2015, la 19,35 miliarde lei in 2016), reprezentate in special din venituri nete din dobanzi, cat si scaderii cheltuielilor operationale (cu 3,2 la suta, de la 10,6 miliarde lei in 2015, la 10,26 miliarde lei in 2016)", se arata in raportul BNR.

Ajustarea cheltuielilor operationale a avut loc si pe fondul restructurarii sistemului bancar ca urmare a inchiderii unor unitati bancare si a diminuarii numarului de angajati. In consecinta, cheltuielile cu personalul si alte cheltuieli administrative au scazut fata de 2015 cu 2%, respectiv cu 4,6%.

Profitul bancilor a fost puternic influentat anul trecut si de vanzarea participatiilor detinute la Visa Europe, in cadrul preluarii asociatiei de catre procesatorul american Visa Inc.

In aceste conditii, raportul dintre cheltuielile operationale si veniturile operationale (cost-to-income ratio) s-a situat la un nivel de 53%, superior ca performanta anului 2015 (58,4%), precum si mediei sistemului bancar din UE (65,7%).

In ceea ce priveste cei mai importanti indicatori de profitabilitate, ROE si ROA, desi au avut valori usor mai mici decat in 2015, bancile din Romania au fost in medie mai profitabile decat cele din sistemul bancar al UE.

Astfel, rentabilitatea activitatii de baza (ROA) a atins un nivel de 1,1% la finele anului 2016, in usoara scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de 2015, pe fondul cresterii cu 6,6% a activelor la valoare medie, la 385,42 miliarde lei, concomitent cu restrangerea profitului net al anului 2016.

De asemenea, rata rentabilitatii financiare (ROE) a inregistrat un nivel de 10,4% la finele anului 2016 si a evidentiat un rezultat bun al investitiei actionarilor fata de media europeana, de 3,3%. Totusi, comparativ cu anul 2015, indicatorul releva o usoara reducere a remunerarii capitalului bancar fata de sfarsitul anului 2015, cu 1,4 puncte procentuale, pe fondul reducerii profitului net si, in acelasi timp, a cresterii capitalurilor proprii la valoare medie cu 4,8 la suta.