Visa a inregistrat o crestere a numarului de plati in strainatate, prin intermediul cardurilor emise de catre companie, cu 32% in primele trei luni din 2017, peste avansul de 29% la nivel de piata raportat de catre BNR pentru aceeasi perioada. Trendul de crestere a fost mentinut si in lunile urmatoare avand in vedere ca si in luna mai, ca si in martie, a fost depasit pragul lunar de un milion de tranzactii, conform unui comunicat de presa emis de catre companie.

"Platile cu carduri Visa in strainatate au crescut cu doua cifre in primele cinci luni din acest an, iar in martie si mai a fost depasit pragul lunar de un milion de tranzactii“, a declarat Catalin Cretu, directorul general pentru Romania, Croatia, Malta si Slovenia in cadrul Visa.

Romanii isi utilizeaza cel mai frecvent cardurile Visa in supermarketuri, benzinarii, restaurante si magazine de imbracaminte, acestea insumand jumatate din numarul tranzactiilor. Ca valoare, cea mai mare pondere este inregistrata de hoteluri, respectiv o cincime din sumele achitate cu cardul. Peste 40% din platile cu carduri Visa in strainatate sunt efectuate la comercianti din Germania, Marea Britanie, Italia si Franta.

Cardurile Visa pot fi utilizate pentru plati in mai mult de 44 de milioane de locatii comerciale din peste 200 de tari, iar pentru retrageri de numerar detinatorii acestora au la dispozitie o retea de peste 2,3 milioane de ATM-uri. Doar in Europa, principala destinatie de vacanta a romanilor, cardurile Visa sunt acceptate in 9 milioane de locatii si pot fi utilizate pentru retrageri de numerar de la peste 400.000 de ATM-uri, se arata in comunicatul de presa.

Cei de la Visa au lansat si o serie de sfaturi pentru utilizarea cardului in strainatate:

Verifica valabilitatea cardului si daca ai setate limite pentru plati si retrageri de numerar in strainatate.

Anunta-ti banca inainte de a pleca in calatorie ca vrei sa iti folosesti cardul in strainatate.

Intreaba-ti banca daca ofera beneficii suplimentare pentru platile in strainatate, precum asigurare de calatorie, reduceri pentru anumite obiective turistice sau comercianti.

Verifica la banca termenii si conditiile aferente utilizarii cardului tau in strainatate, cum ar fi cursul de schimb si eventuale comisioane aplicate.

Alege sa platesti cu cardul in moneda tarii in care calatoresti chiar daca ti se ofera posibilitatea sa alegi o alta moneda. De exemplu, intr-o tara din zona euro este de preferat sa alegi plata cu cardul in euro chiar daca exista optiunea de a plati in lei, intrucat beneficiezi de cele mai bune rate de schimb si poti evita eventuale costuri cu comisioanele.

Daca ai nevoie de numerar, alege sa retragi de la bancomat sume mai mari in loc sa realizezi retrageri succesive de valori mici pentru a reduce eventualele costuri cu comisioanele. Aplicatia Visa Travel Tools te ajuta sa localizezi cel mai apropiat ATM din peste 200 de tari.

Visa Inc. este o companie internationala de tehnologii de plata care conecteaza consumatorii, companiile, institutiile financiare si guvernele din peste 200 de tari si teritorii prin sisteme de plati electronice

Sursa foto: By Kite_rin / Shutterstock.com