Romania a pierdut 11 locuri intr-un clasament referitor la costul contributiilor de asigurari sociale, in care sunt incluse 27 de tari ale Spatiului Economic European (SEE), dupa ce plafonarea bazei de calcul a fost eliminata de la 1 februarie 2017. In ianuarie, tara noastra se afla pe locul 18 in clasament, dar a urcat pe locul 7 luna urmatoare, potrivit unei analize Deloitte.

“Romania se afla in a doua parte a clasamentului atunci cand a fost publicat Studiul comparativ privind beneficiile de asigurari sociale de catre reteaua Deloitte, in ianuarie 2017. Avand in vedere ca plafonul bazei de calcul pentru contributii a fost eliminat de la 1 februarie 2017, am actualizat analiza si am constatat ca Romania a urcat 11 pozitii”, a explicat Raluca Bontas, Partener Deloitte Romania.

Din 2018, Romania ar putea sa revina aproape de mijlocul clasamentului, pe pozitia 11, luand in considerare reducerea ratei cumulate a contributiilor de la 39,25% la 35%, prevazuta in programul de guvernare.

Totusi, aceasta masura de diminuare a ratei procentuale vine la pachet cu o majorare a venitului salarial brut cu 22,75% pentru a mentine valoarea neta a salariului. Daca nu ar fi luata in calcul aceasta majorare si ar fi efectuata o analiza comparativa a costurilor asigurarilor sociale plecand de la un venit net, si nu unul brut crescut artificial, Romania ar putea ajunge chiar pe podiumul tarilor cu costurile cele mai ridicate de asigurari sociale.

Tarile fara plafoane au cele mai mari contributii

Cele mai mari costuri ale contributiilor de asigurari, de peste 45%, sunt in Franta, Ungaria, Belgia, Grecia si Italia. La polul opus se pozitioneaza Malta, Bulgaria, Cipru, Islanda si Irlanda. Circa 60% dintre statele din studiu au impus un plafon la calculul contributiilor de asigurari.

“Observam ca tarile cu cele mai mari costuri sunt in mod oarecum evident si cele care nu au plafon. Chiar daca ratele de taxare sunt apropiate, sumele efectiv datorate cresc simtitor acolo unde lipseste plafonul. Romania impune contributii comparabile cu Germania si Belgia, fara a oferi si beneficii comparabile asiguratilor. O alta remarca ar fi ca majoritatea statelor permit asigurarea alternativa de sanatate in sistem privat, optiune care in Romania lipseste desi din ce in ce mai multi angajati apeleaza strict la acest tip de servicii medicale”, sustine Monica Tariuc, Manager Deloitte Romania.

Comparatia cu Bulgaria, tara vecina cu o economie asemanatoare cu a Romaniei, este relevanta din punctul de vedere al costului muncii.

„Raportand la acelasi venit net, pentru salariul mediu costul total este cu 15,55% mai mare in Romania decat in Bulgaria. Pentru un salariu de 4.000 de euro ajunge sa fie cu 44,16% mai mare (echivalentul a aproximativ 7 salarii minime brute pe economie). Cu alte cuvinte, pentru fiecare pozitie de conducere, un investitor poate utiliza economiile rezultate din diferenta de cost a asigurarilor sociale pentru angajarea altor sapte angajati in Bulgaria. In conditiile in care ceilalti indicatori relevanti pentru investitori sunt similari, costul contributiilor poate fi esential in decizia investitorilor”, a concluzionat Raluca Bontas.

Impactul transferului tuturor contributiilor la angajat

In 2018, Romania ar urma sa elimine 4 din cele 6 categorii de contributii de asigurari existente, sa le transfere integral la angajat si sa reduca rata cumulata a acestora de la 39,25% la 35%, conform programului de guvernare. Impozitul pe venit ar scadea de la 16% la 10% (0% sub 2.000 lei brut).

Costul muncii va fi, in aceste conditii, de 70% fata de 75% in prezent. Pentru fiecare 100 lei primita de angajat, statul va incasa 70 lei in loc de 75 lei.

“Conceptul – transferul contributiilor integral la angajat – este binevenit pentru ca angajatorul are acum obligatii, dar fara beneficii, iar angajatii vor deveni mai constienti de costul muncii pentru care sunt remunerati. In prezent ei au la cunostinta salariul brut care include propriile contributii, nu si costul total cu salariul lor care inseamna si contributiile angajatorului”, considera Raluca Bontas.

Pe de alta parte, ea apreciaza ca este discutabila din punct de vedere legal eventuala obligare a angajatorilor de a creste salariul brut ca sa fie mentinuta valoarea actuala a salariului net (in mana). “Probabil, cei mai multi angajatori vor creste salariul brut. Exista insa riscuri de a perturba piata muncii pentru ca grilele de salarizare sunt stabilite in functie de un coeficient raportat la valoarea salariului minim. S-ar putea produce inechitati in salarizare in interiorul unei companii pentru ca se va micsora ecartul dintre salarii”, a mentionat Raluca Bontas.

Romania ar deveni, astfel, al doilea stat din Sud-Estul Europei care ar plasa contributiile de asigurari doar la angajat, in afara de Marea Britanie. “Aparent, scaderea contributiilor cu 4,25 pp duce la scaderea costurilor angajatorilor, insa fondul salarial total ar putea fi mai mare comparativ cu perioada anterioara in care plafoanele erau aplicabile. Motivul este ca economiile de la salariile mai mici vor fi contrabalansate de sumele datorate suplimentar pentru salariile mai mari”, a adaugat Monica Tariuc.

Studiul a fost realizat pentru un salariu brut anual de 75.000 de euro, care poate fi considerat unul extrem de ridicat pentru nivelul din Romania, insa indicat pentru o comparatie la nivel UE/SEE/Elvetia

