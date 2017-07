Contextul existentei nemultumirilor, cu privire la serviciile de calitate deseori scazute si lipsa de respect fata de pacienti din sistemul medical finantat de catre Stat, a favorizat in ultimii ani dezvoltarea puternica a unor retele de clinici private, care, reusesc sa atraga tot mai multi clienti. Pentru a beneficia de serviciile de sanatate ale acestor clinici private, romanii au la dispozitie trei alternative: sa achite costul serviciilor in numerar, printr-un abonament medical emis de respectiva clinica sau prin intermediul unei asigurari private de sanatate. Insa, odata cu mult asteptata "reforma" a sistemului medical concurenta dintre abonamente si asigurarile de sanatate a atins noi culmi.

Daca in urma cu 10-15 ani, abonamentul medical la o clinica privata de sanatate era considerat un produs mai degraba exclusivist, de care beneficiau mai mult "cei cu bani" sau "expatii", a ajuns in prezent sa constituie unul dintre cele mai dorite beneficii de catre angajati in pachetul extra-salarial. Ce-i drept, clinicile private au profitat de deductibilitatea oferita de medicina muncii (majorata la 400 de euro din 2017), sub care sunt incadrate majoritatea abonamentelor medicale existente astazi pe piata, pentru a isi creste masa critica de clienti.

Majorarea deductibilitatii la 400 de euro pe an (nivel similar cu cel al asigurarilor private de sanatate) a imbunatatit si asteptarile operatorilor de clinici private, care estimeaza la cel putin o dublare a pietei de abonamente medicale in urmatorii ani, de la peste 50 de milioane de euro in prezent. Atingerea unei mase critice de clienti, orientarea mai mult pe preventie si diagnosticare, decat pe tratament si recuperare, dar si beneficiul deductibilitatii fiscale (intr-o perioada in care asigurarile de sanatate nu beneficiau de aceasta facilitate fiscala) a facut ca abonamentele medicale de grup sa fie foarte accesibile pentru companii prin dispersia riscului.

Pe de alta parte, asigurarile private de sanatate au pierdut trenul initial de devoltare, dar extinderea facilitatilor fiscale si pentru acestea, odata cu ianuarie 2016, adica majorarea deductibilitatii fiscale la 400 de euro pentru angajat si 400 de euro pentru angajator, anul trecut primele brute subscrise, la nivel de piata, pe segmentul asigurarilor de sanatate, au atins aproape 40 de milioane de euro, pe fondul unei cresteri uriase (cea mai ridicata de pan acum) de 70%.

Comparativ cu abonamentele medicale, asigurarile de sanatate sunt mult mai scumpe. Daca pretul abonamentelor corporate este la cativa euro pe angajat si ajunge la cateva zeci de euro (in functie de serviciile oferite), in cazul asigurarilor de sanatate corporate discutam de preturi de pornire mai ridicate, de la 30-40 de euro pe luna, in contextul in care acestea din urma se axeaza, in special, pe acoperirea cheltuielilor de tratament si recuperare. Totusi, asigurarile de sanatate nu acopera afectiunile medicale pe care asiguratul le avea anterior incheierii contractului.

Din cele de mai sus, observam ca pana la urma, din prisma acoperirilor pe care le ofera, cele doua produse dispun de aspecte asemanatoare, dar si diferite. In acest sens, Virgil Soncutean, CEO, Allianz-Tiriac asigurari, declara, de altfel, ca "abonamentele medicale si asigurarile de sanatate private sunt si complementare, dar se si suprapun". Iata care ar fi avantajele si respectiv dezavantajele celor doua produse concurente pe piata de servicii medicale.

Avantajele la abonamente medicale

Abonamentele medicale sunt deductibile pentru angajat si angajator, in limita a 400 de euro pe an;

Focus pe servicii de consultatie si diagnosticare in limita prevazuta de abonament;

Majoritatea abonamentelor medicale cuprind astazi si pachete de nasteri, gratuite de cele mai multe ori dupa o perioada;

Pretul unui abonament medical corporate este mult mai scazut decat al unei asigurari de sanatate corporate;

Poate fi urmarita evolutia starii de sanatate a pacientului, pentru ca acesta are un dosar medical la clinica la care este abonat.

Dezavantajele la abonamente medicale

Abonamentul medical poate fi utilizat exclusiv doar in clinica privata emitenta. Astfel, abonatii nu au alternativa de a opta pentru serviciile altor clinici sau medici;

Serviciile incluse, de regula, sunt doar de consult si diagnostic, iar in functie de clinica privata emitenta difera si limita de gratuitate pe diferite ramuri de specialitate medicala;

Abonamentul medical nu acopera, de regula, investigatii compexe, spitalizare si interventii chirurgicale. Unele pachete acorda insa unul sau RMN-uri pe an, de exemplu.

Au existat cazuri in care clientii fara abonamente au beneficiat de prioritate fata de cei abonati, in conditiile in care clinicile cauta continuu extinderea bazei de clienti.

Avantaje la asigurari medicale

Asigurarile de sanatate private sunt deductibile, atat pentru angajat cat si pentru angajator in limita a 400 de euro pe an;

Asiguratul dispune de libertatea de a isi alege furnizorul de servicii medicale private (de regula, dintr-o lista agreata de asigurator);

Acoperirea include atat preventia, consultatia si diagnosticul, dar si tratamentul si recuperea dupa imbolnavire;

De multe ori, asiguratorii ofera si protectie medicala si pentru unul sau mai multi membrii ai familiei titularului.

Dezavantaje la asigurari medicale

Pretul unei asigurari de sanatate este mult mai ridicat cel al unui abonament medical;

Asigurarea privata de sanatate nu acopera tratamentele afectiunilor pe care asiguratul le avea anterior incheierii acesteia;

Pot exista clauze contractuale care pot limita decontarea sau chiar interzice in anumite situatii sau in limita unor sume.

Nu exista, in prezent, decontare cu spitalele din sistemul medical de Stat.

Ca o nota suplimentara, exista un dezavantaj comun pentru ambele produse: infrastructura deficitara din retelele de clinici private pe anumite ramuri de servicii medicale, din cauza costurilor ridicate cu mentinerea acelor servicii, pe fondul unei cereri scazute. Cum abonamentele medicale pot fi utilizate doar in unitatile clinii emitente, iar asigurarile de sanatate pot fi folosite, de asemenea, doar in sistemul privat, pentru afectiunile grave raman inca de baza unitatile spitalicesti din sistemul public de sanatate.

Sursa foto: Andrey_Popov / Shutterstock