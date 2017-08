BRD Societe Generale, banca aflata in top 3 pe piata bancara romaneasca, a raportat pe primul semestru un profit net aproape dublu, de 750 milioane lei, in crestere de la 381 milioane lei in S1 2016. Potrivit bancii, rezultatul se datoreaza revenirii creditarii, care a determinat cresterea veniturilor nete din dobanzi, dar si unui cost al riscului pozitiv.

"BRD a obtinut o performanta foarte solida in prima jumatate a anului 2017, marcata de rezultate financiare robuste, o imbunatatire semnificativa a profilului de risc si continuarea cresterii activitatii comerciale. Continuam sa investim in oferta digitala, menita sa imbunatateasca experienta bancara a clientilor nostri. Ne concentram in cotinuare pe imbunatatirea constanta a calitatii serviciilor si produselor noastre si rafinarea modelului de afaceri orientat catre client. In acelasi timp, ne reafirmam angajamentul de a finanta economia si de a crea valoare pentru actionarii si partenerii nostri", a declarat Francois Bloch, director general al BRD.

Astfel, veniturile nete din dobanzi au urcat cu 5,5%, ca urmare a unor volume crescute de credite, iar venitul net bancar a fost mai mare cu 2,1%, excluzand elementele nerecurente, cum ar fi castigul rezultat din tranzactia de vanzare a actiunilor Visa Europe. Incluzand elementele nerecurente, care au avut loc in semestrul I din 2016, venitul net bancar ar fi scazut cu 6,4%.

Venitul net bancar al grupului BRD a atins 1,34 miliarde lei, iar elementele nerecurente inregistrate in prima jumatate a anului 2016 (castigul din instrumentele financiare disponibile pentru vanzare si din tranzactia VISA Europe) au totalizat 121 milioane lei.

Veniturile nete din comisioane au beneficiat, pe de o parte de cresterea veniturilor din activitatea de carduri si comisioane in crestere din serviciile financiare si de pe piata de capital, dar au continuat sa fie influentate, pe de alta parte, de comisioane mai mici din produsele bancare de tranzactionare (determinate in special de modificarile de structura in mixul de canale si de cresterea presiunilor concurentiale).

Creditarea pe piata din Romania indica semne de imbunatatire, sustinuta de continuarea cresterii economice si de cresterea venitului disponibil, anunta BNR. In acest context, creditele brute au crescut cu 3,5% fata de sfarsitul lunii iunie 2016, creditele acordate persoanelor fizice avand cel mai mare avans, de 5,1%, in timp ce imprumuturile acordate companiilor mari au sporit cu 2%, indicand primele semne de revenire.

"Creditele acordate persoanelor fizice continua sa fie sustinute de creditele ipotecare, ca motor principal al cresterii (+10,1% comparativ cu S1 2016) in timp ce creditele de consum au ramas cvasi stabile in dinamica anuala, volumul creditelor nou acordate in moneda locala depasind cu putin scaderea componentei in valuta", se arata in comunicatul bancii.

Soldul creditelor nete ale grupului BRD a atins 29,8 miliarde lei, cu 4,5% mai mare in comparatie cu sfarsitul lunii iunie 2016, beneficiind de un avans puternic pe segmentele persoane fizice si mari companii. Creditele acordate segmentului retail sunt mai mari cu 6% fata de sfarsitul lunii iunie 2016, cererea sporita determinand o crestere a creditelor nou acordate pentru persoane fizice cu 9,1%, la 3,1 miliarde lei. Pe segmentul creditelor de consum nou acordate, cresterea a fost si mai puternica, de 14,2%.

Intrarile din depozite raman solide in dinamica anuala (+6,8% fata de iunie 2016), clientii retail si non retail sporindu-si economiile cu 7%, respectiv 6,5%, fata de anul trecut. Intr-un context al ratelor de dobanda mici, depozitele in conturi curente au crescut in continuare, cu +26%, in comparatie cu sfarsitul lunii iunie 2016.

Indicatorul credite/depozite a ajuns astfel la 69,1%, in scadere cu 1,5 puncte fata de 30 iunie 2016, dar cu 1,6 puncte mai mult fata de 31 decembrie 2016.

Creste gradul de digitalizare in portofoliul de clienti BRD

Conform cifrelor anuntate, stocul de contracte internet si mobile banking a atins 1,25 milioane la sfarsitul lunii iunie 2017, in crestere cu 27,1% in comparatie cu iunie 2016, remarcandu-se avansul puternic al stocului abonamentelor MyBRD mobile (numar de contracte mai mare cu 59,2% fata de iunie 2016).

"Persoanele fizice au acum posibilitatea de a primi bani prin Western Union direct prin intermediul aplicatiilor MyBRD Net si MyBRD Mobile. In plus, utilizatorii aplicatiei pentru mobil se pot autentifica si pot autoriza plati folosind cititorul de amprente, beneficiind de o experienta sigura si convenabila", precizeaza banca.

Grupul BRD a inregistrat imbunatatirea continua a calitatii activelor in prima jumatate a anului 2017 dupa cum arata rata creditelor neperformante mai mica, de 8,5% la sfarsitul lunii iunie 2017, fata de 11,8% la sfarsitul lunii iunie 2016, cumulat cu gradul de acoperire cvasi stabil, la 75,0% la sfarsitul lunii iunie 2017 fata de 74,7% la sfarsitul lunii iunie 2016 (toti indicatorii conform metodologiei ABE), ca urmare a operatiunilor de stergere si vanzare de creante depreciate.

Costul net al riscului a inregistrat o eliberare de provizion de 270 milioane lei in prima jumatate a anului 2017, datorita recunoasterii unor despagubiri din asigurari, recuperari din portofoliul non retail neperformant si castigului din vanzarea de portofolii de credite neperformante.

BRD mentine o rata de adecvare a capitalului la un nivel confortabil de 19,4% la sfarsitul lunii iunie 2017 (nivel individual, conform Basel 3, luand in calcul filtrele prudentiale) fata de 19,1% la sfarsitul lunii iunie 2016.