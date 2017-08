Aveti grija cat va indatorati la banci in aceasta perioada! Dobanzile sunt la minime istorice, deci probabilitatea sa creasca in viitor este foarte mare. In plus, evolutia economiei are un grad ridicat de incertitudine, mai ales din cauza conduitei politicii fiscale si salariale a Guvernului, sustin specialistii Bancii Nationale a Romaniei.

"Viteza de crestere a creditului si volumul creditului nou, in special in cazul creditarii ipotecare, sunt in prezent peste valorile de semnal privind o posibila crestere excesiva a creditarii (creditele acordate in aceasta perioada avand o probabilitate mare de generare de neperformanta)", se arata in caietul de studii "Intermedierea financiara: probleme si posibile solutii", coordonat de economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea.

Totodata, in document se atrage atentia si asupta faptului ca gradul de indatorare al persoanelor care iau credite in aceasta perioada este in crestere, ceea ce presupune si o dificultate mai mare la rambursare cand conditiile se vor inrautati (spre exemplu vor creste dobanzile), iar conditiile favorabile din prezent pentru imprumuturi se vor incheia.

In aceste conditii, expertii BNR considera ca este nevoie de temperarea acordarii de credite catre populatie, in caz contrar existand efecte negative asupra economiei.

"Accelerarea creditarii catre sectorul populatiei, chiar in contextul unui potential important de creditare, date fiind riscurile in crestere dinspre acest segment al pietei creditului, nu este oportuna in prezent, putand rezulta in efecte negative pe termen lung asupra cresterii economice", se mai arata in documentul citat.

Sursa foto: Dreamstime.com