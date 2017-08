Banca Transilvania (BT) a obtinut, in primul semestru al acestui an, un profit net de 496 milioane de lei, in crestere cu 8,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut. La nivel de grup, profitul inregistrat s-a situat la 513 milioane de lei, de asemena, in urcare fata de primul semestru din 2016 cu 6,65%, potrivit rezultatelor financiare anuntate de banca.

In perioada ianuarie – iunie 2017, creditele Bancii Transilvania au crescut, ca sold, cu 5%, pe toate liniile de business ale bancii (la nivel brut si inainte de inregistrarea scoaterilor in afara bilantului). In aceeasi perioada, BT a acordat 80.000 de credite noi clientilor persoane fizice, IMM si Corporate, in valoare totala de peste 6 miliarde de lei.

“Aproape 45% dintre companiile infiintate in acest an in Romania – si anume, aproximativ 34.000 din circa 80.000 – si-au deschis cont la Banca Transilvania, in primele 6 luni ale anului”, se mentioneaza in comunicat.

Totodata, Grupul BT a incheiat primul semestru din acest an cu active de 53,4 miliarde de lei, din care banca detine 53,2 miliarde de lei. Creditele nete - inclusiv leasing – reprezinta 54% din activele Grupului.

Conducerea bancii spera in politici publice mai predictibile

"In perioada urmatoare, speram sa vedem un nivel de predictibilitate mai ridicat al politicilor publice, care sa conduca la un ritm mult mai mare de investitii publice si private, la care am dori sa ne alaturam, ca banca a oamenilor intreprinzatori” declara Horia Ciorcila, Presedintele Consiliului de Administratie, BT.

Pe segmentul IMM si microcompanii, numarul clientilor activi I bancii a crescut cu peste 18% fata de aceeasi perioada a anului trecut, la aproape 230.000. Primele sase luni ale anului au insemnat, in comparatie cu iunie 2016, +47% mai mult volum privind plasamentele (la 1,6 miliarde lei, in 2017). Tot in acest semestru, Grupul a lansat BT Mic, companie dedicata finantarii afacerilor mici. In 4 luni de activitate, aceasta a finantat cu 90 de milioane de lei aproximativ 2.000 de microintreprinderi.

Pe zona de retail, Banca Transilvania avea, la finalul lunii iunie 2017, aproape 3 milioane de carduri, o suma de 22 de miliarde de lei tranzactionata in primele 6 luni ale anului. In acelasi timp, Banca a acordat aproape 35.000 de credite (non-card), iar o crestere semnificativa fata de iunie 2016 s-a inregistrat la creditele de nevoi curente: +24% valoric.

Pe segmentul corporate, pimele sase luni ale anului au insemnat acordare de credite (productia noua ridicandu-se la 2,8 miliarde de lei ), tranzactii de cash management (rulajele clientilor au atins cifra de 72 miliarde lei, iar ponderea veniturilor non-risk in totalul veniturilor a crescut cu 5,4 puncte procentuale fata de primul semestru din 2016).

Ce taxe a platit banca la stat?

“Banca Transilvania a contribuit in ultimii 5 ani cu taxe si alte contributii la bugetul de stat in nume propriu si pentru angajati sau clienti insumand peste 2,1 miliarde de lei, din care 165 milioane de lei in primul semestru din 2017”, se mai arata în comunicat.

Solvabilitatea bancii este de 18,35%, fara a include rezultatul primului semestru 2017, iar rata expunerilor neperformante (conform definitiei europene) este de 8,1%, cu un grad de acoperire cu provizioane totale a expunerilor neperformante de 65%.