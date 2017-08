La creditele Prima casa ar trebui sa aiba acces doar tinerii cu venituri reduse, care isi cumpara o casa in care sa locuiasca, nu o casa de vacanta sau una pe care sa o inchirieze, sustine directorul Directiei Stabilitate din Banca Nationala a Romaniei (BNR), Eugen Radulescu. Comentariile sale vin in contextul in care, dintr-o analiza a specialistilor din BNR reiese faptul ca imprumuturile Prima casa au fost aceesate tot mai des de persoane care si-a fi permis un ipotecar clasic.