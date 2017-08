Banca Nationala a Romaniei (BNR) a lansat, pe 10 august anul curent, in dezbatere publica un proiect de modificare a Regulamentului cu privire la institutiile financiare nebancare (IFN), prin care introduce restrictii acordarii de credite de consum cu dobanzi mari de catre IFN-uri cu motivatia ca trebuie evitata supraindatorarea gospodariilor cu venituri mici. In urma analizei documentelor transmise spre consultare publica pe site-ul BNR, Patronatul Creditului IFN considera ca actualul demers "tinteste in fapt o zona de raspuns la asteptarile populiste si la presiunile din partea scenei politice, asteptari cauzate, probabil, de necunoasterea realitatii".

In 7 august, BNR a lansat in dezbatere publica un proiect de modificare a Regulamentului BNR nr.20/2009 privind institutiile financiare nebancare, toti cei interesati putand transmite observatii pana la 18 august. Noile modificari urmeaza sa se aplice de la 1 octombrie.

Principala modificare vizeaza introducerea unor cerinte de capital suplimentare, de zece ori mai mari decat cerintele maxime actuale, pentru creditele cu rate de dobanda peste anumite niveluri de dobanda: 200% pe an pentru credite pana la 15 zile, 100% pe an pentru credite cu scadenta cuprinsa intre 16 si 90 de zile si 32,5% pe an (de zece ori dobanda la creditul Lombard al BNR) pentru creditele cu scadenta peste 90 zile, in cazul imprumuturilor in lei, potrivit News.ro.

"La fiecare 100 lei imprumutati si la o rata a dobanzii anuale efective ( DAE ) peste pragurile din tabel, IFN trebuie sa asigure un capital de 67 lei", motiveaza BNR. Practic, prevederea reduce drastic apetitul IFN-urilor pentru a acorda imprumuturi riscante persoanelor fizice. BNR justifica modificarile prin necesitatea de a evita supraindatorarea persoanelor cu venituri mici.

