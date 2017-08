Sistemul bancar romanesc a incheiat primul semestru al acestui an cu active totale in valoare de 398,6 miliarde lei (87,5 miliarde euro), in crestere cu aproape 5% fata de finalul prumului semestru al anului trecut. Totodata, profitul obtinut de banci a urcat la 2,7 miliarde de lei (aproximativ 600 de milioane de euro)