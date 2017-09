Agentia Nationala de Administrare Fiscala a vandut, prin intermediul magazinelor proprii, bunuri de peste 2 milioane de lei in primele 6 luni ale acestui an, conform informatiilor furnizate pentru wall-street.ro

Bunurile valorificate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin intermediul magazinelor proprii au adus la bugetul de stat in primele sase luni suma de 2.143.579 lei.

Cele mai „harnice” locatii, care au inregistrat veniturile cele mai ridicate au fost cele din Bihor, Arad, Sibiu si Bucuresti. Articolele preferate de romanii care au apelat la magazinele de bunuri confiscate ale autoritatii au fost urmatoarele:

- incaltaminte

- aparatura electronica

- echipamente de comunicatie

- tehnica de calcul si birotica

- produse alimentare si bunuri de uz casnic

Romanii pot cumpara din magazinele detinute de catre ANAF produse dintr-o gama extrem de variata, de la tablouri cu chipul lui Arsenie Boca la masini de cusut. Bunurile confiscate de catre Agentie si puse catre vanzare pot fi studiate aici.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat la buget 101,15 miliarde lei in primele sase luni ale acestui an, in crestere cu 3,9 miliarde de lei, sau 4,1%, fata de aceeasi perioada din 2016, a anuntat luni institutia fiscala. In luna iunie 2017, ANAF a colectat venituri bugetare in valoare de 16,5 miliarde de lei, cu 12% peste nivelul din iunie 2016, de 14,7 miliarde de lei.

Sursa foto: By g-stockstudio / Shutterstock.com