Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) acuza asociatia brokerilor de pe piata de capital ca au ales sa "paraziteze" subiectul fondurilor de pensii private ca mijloc pentru a-si promova agenda proprie in conflictul pe care acestia il au cu Bursa de Valori de la Bucuresti. Asociatia Brokerilor, o entitate condusa de catre Dan Paul - membru in consiliul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si unul dintre cei mai vehementi opozanti ai conducerii operatorului, a emis ieri un comunicat de presa in care ataca administratorii de pensii private pe motiv ca nu actioneaza mereu in interesul contribuabililor.

Reactia brokerilor vine in contextul in care, la Adunarea Generala a Actionarilor BVB de saptamana trecuta (unde fondurile de pensii detin participatii importante), desi un grup de actionari, din care a facut parte si Asociatia Brokerilor, a propus modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al societatii, prin eliminarea costurilor pentru stock option plan si bonusuri anuale, cu valoare de 1,5 milioane lei, propunerea a fost respinsa. In buget este alocata pentru programul de rascumparare a actiunilor B.V.B. in scopul implementarii stock options plan si suma de 4 milioane lei.

"APAPR respinge categoric acuzatiile nefondate exprimate in comunicatul publicat ieri de Asociatia Brokerilor si dezavueaza modul in care reprezentantii acestei asociatii au ales sa paraziteze subiectul fondurilor de pensii private ca mijloc pentru a-si promova agenda proprie in conflictul pe care acestia il au cu Bursa de Valori de la Bucuresti.

Politica de vot a administratorilor fondurilor de pensii a fost si este independenta, urmarind interesele participantilor si principiile de etica si guvernanta corporativa. Mai mult decat atat, informatiile privind votul exprimat de actionari sunt confidentiale, iar accesul privilegiat la acestea si specularea din partea oricarei persoane sunt de natura sa ridice semne de intrebare cu privire la deontologia profesionala a acelor persoane.

Sursa foto: pathdoc / Shutterstock