Dobanzile pe care Romania este nevoita sa le plateasca la imprumuturile pe 10 ani au inceput sa creasca, in linie cu asteptarile de apreciere a ROBOR, dar tara noastra ramane in continuare o piata extrem de atractiva pentru investitori, in contextul in care plateste o marja de aproape 100 de puncte de baza, la rating investment grade, in timp ce Polonia ofera doar 30-40 bps.