Expresia “toamna este un anotimp bogat” nu se va aplica in acest an pentru multi dintre romani, al caror trai s-a scumpit simtitor. Daca nu faceti parte dintre “norocosii” functionari publici care si-au dublat salariile, gratie legii salarizarii unitare, si vreti ca la finalul lunii sa reusiti sa puneti niste bani deoparte, v-am pregatit cateva sfaturi simple care sa va ajute sa economisiti.

“Intoarce-ma in august din nou” este versul unei melodii pe care am auzit-o pe la toate radiourile in aceasta vara si abia acum am realizat cat de bine se potriveste atmosferei pe care romanii o resimt in luna octombrie. Spunem asta deoarece aceasta luna a venit cu multe vesti proaste: o noua transa de scumpire a carburantilor, cresterea tarifelor la energie electrica si gaze naturale si, nu in ultimul rand, rate mai mari la credite, din cauza cresterii indicelui ROBOR. Pentru a reusi sa mai ramaneti, totusi, cu bani in buzunar la finalul lunii, v-am pregatit cateva sfaturi simple pentru a economisi cat mai multi bani.

1. Folositi masina doar daca este imperios necesar

La inceputul lunii octombrie a intrat in vigoare a doua transa de majorare a accizei la carburanti, iar pretul acestora a crescut in medie cu 0,50 bani pe litru. Pentru o masina care are un rezervor de 45 litri, la fiecare plin veti plati cu aproximativ 23 de lei mai mult.

Alegerea unui mijloc de transport in comun, chiar daca suntem constienti ca nu ofera chiar cele mai bune conditii, dar totusi sunt decente, ar putea fi o solutie care ti-ar reduce simtitor din costuri. In Bucuresti, un abonament lunar la RATB pentru toate liniile este 50 de lei, iar un abonament lunar la metrou este 70 de lei. Daca vom scadea, pe langa banii pe care ii dati pe carburant, costurile pe care le aveti cu intretinerea masinii, care intr-un oras cu o infrastructura ca a Bucurestiului nu sunt deloc mici, veti observa ca la finalul lunii veti avea cateva sute de lei in plus in buzunar.

2. Mancati din ce in ce mai putin in oras si alegeti sa va pregatiti mancarea de acasa

Organizati-va weekend-ul in asa fel incat sa va faceti cumparaturile necesare pentru a va gati, pe parcursul saptamanii, cateva feluri de mancare pe care sa vi le puteti pune in pachetul pe care vi-l luati la munca. In asa fel, veti evita sa luati masa in oras, un obicei care ne face sa scoatem sume semnificative din buzunar in fiecare luna. Totusi, banii pe care ii veti economisi vor fi mai putini decat ar fi fost acum cateva luni, deoarece scumpirea energiei, gazelor si carburantilor, duce la majorari ale pretului pentru aproape toate produsele si serviciile din economie.

3. Faceti-va o lista clara inainte de a pleca la cumparaturi

De cele mai multe ori plecam la magazin pentru doar doua produse si ne trezim cu cosul plin de lucruri pe care le cumparam din impuls. O reteta de succes in ceea ce priveste responsabilizarea in materie de shopping este crearea unei liste bine delimitate, in care sa reunim toate produsele de care chiar avem nevoie.

4. Dezvoltati-va educatia financiara

Educatia financiara nu trebuie sa lipseasca din viata voastra in cazul in care va doriti sa va gestionati cat mai bine veniturile. Inainte de a accesa un produs financiar fiti siguri ca sunteti constienti de costurile finale ale acestuia si de faptul ca aceste costuri vor fluctua in cazul in care ati ales o dobanda variabila. Indicele ROBOR, care este luat in calcul in momentul in care se stabileste costul dobanzii variabile, a inregistrat o crestere semnificativa in ultima perioada, crestere care va va face sa scoateti mai multi bani din buzunar.

5. Notati-va cheltuielile zilnice intr-un excel si verifica-l la finalul saptamanii

Creati un excel in care sa va treceti cheltuielile zilnice si pretul fiecarui produs in dreptul acestuia. La finalul saptamanii, rupeti-va o ora din timpul vostru pentru a analiza care sunt produsele pe care ati cheltuit cei mai multi bani si vedeti daca va aduc un plus sau daca puteti renunta la ele. Acest obicei foarte fi benefic pentru fumatori, care vor observa ca viciul lor ii “usuca” de cel putin 480 de lei lunar, in cazul in care fumeaza un pachet de tigari pe zi.

Poti descarca de aici spreadsheet Excel ce poate fi cu usurinta folosit pentru a va identifica obiceiurile bune si proaste cand vine vorba de finantele personale.

