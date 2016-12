Lansarea modelului Galaxy S8 din 2017 este un moment crucial pentru Samsung, fiind primul model important lansat dupa scandalul bateriilor “explozive” ale modelelor Galaxy Note 7. Surse din piata au lansat mai multe zvonuri in legatura cu felul in care va arata acest model.

De obicei, Samsung isi anunta lansarea varfului de gama, in februarie, la inceputul Congresului Mondial al Telefoniei Mondiale, insa in 2017, lansarea s-ar putea sa aiba loc in luna aprilie. Aceasta amanare se pare ca a fost facuta pentru ca cei de la Samsung sa isi rezolve toate problemele cu modele Note 7 si pentru a da timp echipei de marketing sa recastige increderea cumparatorilor, conform techradar.

Costurile estimate pentru rechemarea a in jur de 2,5 milioane de produse cu probleme, pot ajunge la aproximativ 1 miliard de dolari, reprezentand aproximativ 5% din veniturile companiei in 2016. In luna octombrie, Samsung a declarat ca este in cautarea unor noi furnizori pentru bateriile dispozitivelor. Conform unei surse din piata gadget-urilor, sunt sanse mari ca LG sa fie, de la jumatatea anului 2017, furnizorul de baterii al celor de la Samsung.

Ce zvonuri exista in legatura cu Samsung Galaxy S8

Conform zvonurilor din piata, Samsung 8 va avea un ecran 4k, un procesor Snapdragon 830, 6GB RAM si o camera mai performanta, iar firma coreeana va lansa doua versiuni ale Galaxy S8, conform SamMobile, acestea se vor numi Dream si Dream 2, cu ecrane de 5.1 inch si 5.5 inch.

Ecranele ambelor modele se pare ca vor fi curbate, design introdus odata cu lansarea modelului S6, iar smartphone-ul nu va avea niciun buton. Cele mai ambitioase zvonuri vorbesc despre o camera principala de 30 de magapixeli, si cea frontala de 9 pixeli

Samsung nu este singurul producator care urmareste sa faca un telefon in care ramele laterale sa fie cat mai mici si, eventual, eliminate definitiv. Si Apple ar investiga aceasta varianta atat pentru iPad, cat si pentru iPhone. Insa, primii care au avut ceva concret in acest sens au fost chinezii de la Xiaomi, care au lansat un concept numit Mi Mix. Telefonul, disponibil si pentru vanzare intr-un numar limitat de exemplare, are un ecran ce ocupa 91% din suprafata

S-a discutat si despre posibilitata ca Samsung Galaxy S8 sa aiba un scanner de iris, o functie ce a aparut prima data la Note 7, sau un cran pliabil. In piata s-a discutat si despre eliminarea portului audio de 3,5 mm, o masura ca ar fi normala, avand in vedere ca Apple a facut acelasi lucru cu iPhone 7.

