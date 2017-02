Uber Romania a introdus si in Bucuresti “Destinatii pentru parteneri” prin care soferii din Bucuresti primesc curse doar pe destinatia prestabilita de catre ei – de obicei spre munca sau spre casa.

Practic, aplicatia permite ca soferii sa nu mai devieze foarte mult de la traseu, trebuind ulterior sa mearga kilometri sau chiar zeci de kilometri, fara pasager, spre casa sau munca. Optiunea este deja implementata in alte regiuni din lume.

Soferii parteneri ai Uber isi pot programa, deocamdata, de doua ori pe zi in aplicatie o adresa anume si vor primi doar curse care se indreapta in aceeasi directie, conform Anei Borlovan, operations coordinator la Uber.

Optiunea este implementata pentru 50% din partenerii din Bucuresti. “Orasul a devenit un oras matur, fiind suficienti parteneri si clienti pentru a face fezabile astfel de optiuni. Cererile sunt dispersate relativ uniform, pe suprafata intregului oras. Initial erau doar in centru, acum extinzandu-se inclusiv in suburbii”, puncteaza oficialii Uber Romania.

In data de 15 februrie, optiunea va fi implementata pentru toti partenerii din Bucuresti. Deviatia maxima este de 1,5 kilometri fata de destinatie – cu alte cuvinte, soferii pot primi comenzi in aria de 1,5 kilometri fata de locul setat.

De la lansare, acum 15 zile, 6 din 10 parteneri care au optiunea o folosesc deja, peste jumatate dintre acestia folosind-o in mod curent.

In medie, partenerii (soferii – n.r.) accepta 2-3 cereri inainte de a ajunge la destinatia finala. 20 este numarul cel mai mare de curse facute de un partener din Bucuresti, cu noua optiune.

“Mai mult, de astazi orice sofer care trece controalele companiei poate deveni Uber, chiar si cu doar doua curse – una spre munca, una spre casa”. In Bucuresti sunt 1 milion de masini, multi merg singuri spre munca sau spre casa, este un potential foarte mare.

Extinderea ariei in care poti comanda Uber

O alta modificare introdusa de Uber este extinderea ariei in care poti comanda o cursa cu 15%.

“Am inclus Pipera, ne-am extins in est si in vest, ajungem si la Baneasa Rezidential Park”, puncteaza Ana.

Uber vs Taxify. Efecte?

Oficialii companiei spun ca, desi au intrat pe piata si Taxify, Uber creste in continuare ca numar de parteneri, insa nu atat de rapid precum cererea.

“Chiar daca soferii parteneri au downloadat si aplicatia Taxify, nu credem ca au renuntat la un serviciu, in defavoarea altuia”, puncteaza reprezentantii companiei. “Numarul de parteneri creste constant, de la luna la luna. Nu creste cu viteza cu care creste cererea, de aceea intra tariful dinamic in anumite momente. In medie, timpul de asteptare este de circa 4 minute, noi dorind sa il aducem la 3 minute”, spun oficialii companiei.

Intrebati de ce nu au scos tariful dinamic zilele acestea, catre si de la Piata Victoriei, in perioada protestelor, oficialii companiei au subliniat ca nu pot controla tariful dinamic si, chiar daca ar putea, au preferat ca preturile sa fluctueze si oamenii sa aiba masini disponibile, decat cererea sa fie prea mare si sa nu mai poti gasi parteneri/soferi.

“Nu putem controla, sa inchidem tariful dinamic pentru o anumita zona. Tariful dinamic iti asigura disponibilitatea masinilor”, explica, pe scurt, oficialii companiei. “Alegerea noastra a fost a avea disponibilitate intr-o perioada extrem de aglomerata. Au fost cateva zile in zona respectiva si in anumite intervale orare”.

In prezent, Uber are “zeci de mii” de clienti activi, aplicatia fiind downloadata de 200.000 de persoane, doar in Bucuresti.

Compania urmeaza sa introduca noi servicii in Romania – Uber Pool, care conecteaza oameni in aceeasi masina si care merg in aceeasi directie (intr-un orizont de timp de mai multe luni), dar si Uber Eats, care livreaza mancare in doar cateva minute, clientilor.