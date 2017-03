Vodafone Romania lanseaza abonamente care ofera companiilor posibilitatea de a folosi, fara costuri suplimentare fata de abonament, beneficiile de minute nelimitate si de date nationale incluse si in tarile din Spatiul Economic European, alcatuit din toate tarile din Uniunea Europeana plus Islanda, Lichtenstein si Norvegia.

Astfel, clientii noi si cei existenti care vor opta pentru noile pachete isi vor putea utiliza beneficiile in Spatiul Economic European pentru abonamente incepand de la 13 euro fara TVA. Oferta marcheaza o premiera pentru piata din tara noastra si face parte din campania prin care operatorul aniverseaza 20 de ani in Romania.

De asemenea, noile abonamente ofera companiilor flexibilitatea de a alege gratuit intre pachete de date suplimentare sau beneficii de roaming valabile in 15 tari din afara Spatiului Economic European, precum Australia, Elvetia, Egipt, Noua Zeelanda, Qatar, Singapore, SUA, Turcia etc.

„In acest an de referinta, in care sarbatorim 20 de ani de servicii oferite clientilor, Vodafone Romania marcheaza o noua premiera, deschizand granitele comunicarii in Europa pentru companii. Flexibilitatea si posibilitatea de a beneficia de servicii in roaming fara constrangeri sunt elemente-cheie pentru a oferi o experienta superioara clientilor nostri”, a declarat Valeriu Nistor, director Enterprise Business Unit, Vodafone Romania.

Companiile au la dispozitie si pachete de minute si date in roaming in tari din afara Spatiului Economic European, precum Republica Moldova, Israel, Serbia, China etc.

Toate abonamentele pentru companii, RED Business, ofera minute nationale nelimitate, date mobile si minute internationale valabile oriunde in lume, iar utilizatorii Vodafone Romania au posibilitatea de a opta pentru pachetul de beneficii care raspunde cel mai bine necesitatilor lor. Mai mult, abonamentele ofera solutii avansate de securitate, protectie antivirus si antimalware asigurate prin Supernet™ 4G+, reteaua Vodafone Romania.

Principalii concurenti ai Vodafone sunt Orange, Telekom, precum si RCS&RDS si UPC Romania.