Compania Omniconvert a primit acum un an o investitie de 1 milion de euro; urmare a acestei miscari, Omniconvert a accelerat dezvoltarea, “lucru care nu este neaparat un lucru bun. Ne-am iesit din ritmul de crestere constant, organic, am facut un salt rapid care, intr-un fel, dezechilibreaza. Nu este intotdeauna bine sa cresti mai repede decat esti obisnuit”. O alta transformare este faptul ca Valentin s-a “imprietenit si mai bine cu cifrele. Dintotdeauna mi-au placut, dar de un an incoace am devenit mai atent la ele. Pana la urma, vrem nu vrem, banii sunt motorul unei companii, din ei iti tragi energia”, spune el.

Pe de alta parte, Valentin are foarte multi prieteni si cunostinte antreprenori, cu stiluri diferit de a conduce si a gandi. “Unii sunt duri, spun sa puna angajatii sa munceasca bine si mult, daca nu, afara, ca si-asa e plina piata de oameni; altii sunt cu floricele si atmosfera boema. Trebuie gasit un echilibru intre acestea”.

O atentie maxima trebuie acordata colegilor pe care urmeaza sa ii angajezi – antreprenorul se uita, in primul rand, la compatibilitatea dintre persoane si valorile morale, si abia apoi la competente. “Ma intereseaza sa vad potential, dorinta de a invata”, spune Valentin Radu.

Afla din interviu care sunt interferentele politicului in antreprenoriat, dar si ce mindset NU ar trebui sa aiba antreprenorii romani.