Apple va lansa trei iPhone-uri, cel mai devreme in toamna acestui an, care vor fi versiuni modernizate pentru doua modele actuale si un nou telefon cu un look modificat, au declarat surse apropiate companiei, transmite News.ro.

Pentru telefonul nou, Apple testeaza un nou tip de ecran, sticla curbata si materiale din otel inoxidabil, precum si camere avansate.

Cei nerabdatori sa cumpere noul iPhone vor trebui probabil sa mai astepte pentru ca constrangerile de aprovizionare ar putea insemna ca dispozitivul nu va va disponibil o luna sau doua dupa prezentarea obisnuita din toamna.

IPhone este cel mai important produs al Apple, reprezentand aproximativ doua treimi din vanzari. Telefonul ii determina pe clienti sa cumpere si alte dispozitive ale Apple, precum iPad-uri si Apple Watch-uri si ofera servicii precum Apple Store.

Noua gama de iPhone-uri va veni in acest an intr-o perioada de importanta majora. Anul trecut, Apple a intrerupt ciclul obisnuit de modernizare prin mentinerea formei iPhone pentru al treilea an consecutiv, inregistrand in mod neobisnuit o scadere a vanzarilor.

Pentru modelul premium, Apple testeaza un ecran care acopera aproape intrega fata a aparatului, potrivit surselor. Astfel, rezulta un ecran mai mare decat cel al iPhone 7 Plus, dar marimea generala a acestuia este apropiata de iPhone 7.

Apple vrea sa reduca dimensiunea generala a telefonului prin integrarea butonului home in ecran, la fel ca la telefonul S8 al Samsung, au mai spus persoanele.

Noul iPhone va folosi un ecran OLED, in timp ce celelalte doua telefoane vor continua sa fie prevazute cu ecrane cu cristale lichide, cu dimeniuni de 4,7 inchi si 5,5 inchi, la fel ca modelele iPhone 7 si iPhone 7 Plus de anul trecut.

Functiile si aspectul iPhone sunt in lucru si ar mai putea suporta modificari, au precizat sursele.

CITESTE SI: Tranzactia deceniului? Apple, interesata de Disney

Sursa foto: Shutterstock