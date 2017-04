UBER Romania a reactionat la articolul wall-street.ro in care sefii asociatiei COTAR subliniaza ca filiala companiei americane nu plasteste suficiente taxe la stat , aflandu-se in ilegalitate, oferind detalii privind cuantumul sumelor virate la bugetul de stat.

Astfel, conform UBER, anul trecut, “doar 100 de parteneri UBER au contribuit cu aproximativ 320.000 de lei taxe la bugetul de stat, constand in TVA intracomunitar, impozit pe venit, impozit si contributii salariale. In medie, un partener UBER care conduce pe platforma 2-3 ore pe zi, contribuie lunar cu suma de aproximativ 260 de lei, ceea ce putem spune ca este aproximativ egal cu taxele pe care un angajator le plateste la bugetul de stat ca si contributii aferente salariului minim pe economie”.

De asemenea, marea majoritate a partenerilor, fiind SRL-uri (adica microintreprinderi) , platesc taxe pe venit, spun reprezentantii UBER.

“Cei mai multi sunt inregistrati doar pentru TVA intracomunitar si acest lucru asigura o colectare de 100% a TVA-ului colectat la bugetul statului, fara a avea posibilitatea la alte cheltuieli deductibile" a spus Flavius Jakubowicz, manager Financiar Jasill.

Jasill este o companie de Contabilitate, Taxe si Audit care ofera consultanta pentru sute de PFA-uri si SRL-uri ce ofera servicii prin intermediul platformei Uber in Romania.

Serviciile Uber in Romania sunt 100% fiscalizate, spun reprezentantii companiei. "Mii de soferi parteneri Uber din Romania sunt inregistrati ca PFA sau SRL si platesc taxe pentru veniturile generate prin intermediul platformei UBER. La randul sau, compania UBER are o subsidiara inregistrata in Romania, platind taxe la bugetul de stat. Intre 75% si 80% din suma incasata de un sofer partener pentru o calatorie ii revine acestuia".

Pasagerii primesc o factura fiscala dupa fiecare cursa care poate fi descarcata din contul lor.



