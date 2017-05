Va anuntam ca UBER a depus astazi un amendament la proiectul de OUG prin care se intentioneaza modificarea Legii nr.38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere.

“Amendamentul depus astazi este in linie cu angajamentul luat de reprezentantii Guvernului, care au agreat ca UBER este un serviciu diferit si complementar celui de taxi si ca este nevoie de un cadru de reglementare distinct. Pe langa Guvern, remarcam ca si reprezentantii COTAR, care reprezinta interesele firmelor de taxi si care au cerut explicit aceasta Ordonanta, si-au schimbat total perspectiva si sunt de acord cu asta. Ei au transmis azi intr-un comunicat ca UBER nu e un serviciu de taxi, deci nu poate fi afectat de modificarile Legii 38 din 2003", conform UBER.

Avand in vedere ca avem acest consens general, compania solicita Ministerului Transporturilor includerea acestui amendament.

Pana cand va exista aceasta reglementare clara si pentru serviciile ca UBER, "vrem sa ne asiguram prin depunerea acestui amendament ca partenerii nostri, oameni care isi impart ocazional masina prin intermediul tehnologiei, transparent, sigur si 100% fiscalizat, nu vor avea de suferit pe nedrept si ca, implicit, cei peste 300.000 de oameni care folosesc UBER vor avea in continuare acces la cat mai multe optiuni” au declarat oficialii UBER in Romania.

Textul amendamentului este urmatorul:

Platformele tehnologice ce functioneaza potrivit legii romane, precum si deplasarea persoanelor cu autovehicule proprietate personala care s-au organizat in vederea deplasarii prin intermediul platformei tehnologice sunt exceptate de la aplicarea prevederilor legii 38/2002.

Reamintim ca, in absenta unei reglementari specifice pentru serviciile de ridesharing, aceasta modificare prin OUG deschide calea unor potentiale abuzuri impotriva soferilor parteneri UBER, intrucat in acest moment nu se face nicio diferenta intre cei care ofera servicii de transport neinregistrate, complet anonime si nefiscalizate, asa zis servicii “pirat” si cei care isi impart masina ca membri ai unei comunitati online, fiscalizat si in conditii de transparenta totala, conform Uber.