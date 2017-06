Microsoft a prezentat la E3, cel mai mare targ anual de gaming, o noua consola de jocuri, Xbox One X. Aceasta este cea mai mica consola de pana acum, dar mai puternica decat versiunea anterioara, Xbox One S.

Microsoft a dorit neaparat ca la capitolul dotari tehnice Xbox One X sa fie mai puternica decat Play Station 4 Pro, cel putin pana cand cei de la Sony vor lansa noua lor generatie de console pentru jocuri, potrivit News.ro.

Xbox One X are un procesor care ruleaza la 1172 MHz si o putere grafica de procesare de 6 teraflopi – ambele superioare componentelor din Play Station 4 Pro. Unitatea Ultra HD Bluray, spatiul de stocare de 1 TB si sistemul de racire pe apa completeaza oferta Microsoft pentru gameri.

Cum era de asteptat, cei la Microsoft au avut grija ca noua consola sa fie compatibila cu ecosistemul actual. Atat jocurile, cat si accesoriile pentru Xbox One vor functiona pe noua consola Xbox One X.

Microsoft a anuntat ca vor exista 22 de jocuri exclusive pentru Xbox One X la ora la care aceasta va intra pe piata. Printre acestea se numara Forza Motorsport 7, care va rula la rezolutie 4K cu 60 de frame-uri pe secunda, Crackdown 3 si Sea of Thieves.

De asemenea, Microsoft promite ca, datorita unui proces de ”super sampling”, jocurile pentru Xbox One X vor arata mai bine pe televizoarele 1080p decat pana acum.

Noua consola Xbox One X va fi lansata la nivel global in noiembrie. In Europa, aceasta va costa 499 de euro.

