Augustin Jianu, ministrul Comunicatiilor, a anuntat joi, pe pagina sa de Facebook , ca nu va demisiona, fiind singurul ministru din cabinetul Grindeanu care nu a demisionat. "Este suficienta solicitarea domnului Sorin Grindeanu iar demisia mea va fi prezentata in cel mai scurt timp", a scris Jianu. Mai mult, minstrul, in varsta de 31 de ani, a lovit puternic in Dragnea, facandu-l, mai voalat sau mai pe fata, mincinos si manipulator.

"Va asigur de pe acum ca nu am nicio adeziune pentru functia pe care o detin in prezent. Este suficienta solicitarea domnului Sorin Grindeanu iar demisia mea va fi prezentata in cel mai scurt timp. (..) Domnule Dragnea: probabil ca parte din comportamentul meu este dificil de inteles pentru unii oameni care au petrecut zeci de ani in speranta ca vor obtine puterea, sub orice forma. Insa cred ca exista un viitor mai luminos pentru PSD, decat ordine transmise „de sus” prin SMS. (..)Voi prezenta demisia exclusiv la solicitarea celor indreptatiti sa o ceara", a scris Jianu pe Facebook.

Ministrul Comunicatiilor sustine ca Liviu Dragnea i-a cerut demisia prin diferiti intermediar. "Mai putin domnul Dragnea, care, intre timp, declara in fata unei natiuni ca avea deja demisia mea".

"Sigur, ar fi fost mai simplu sa cedez, insa daca vrei sa schimbi ceva in Romania, trebuie sa tii minte ca vechiul sistem va opune mereu rezistenta - tu trebuie sa perseverezi", a mai scris Jianu.

Comentariile sunt, in mod covarsitor, (foarte) pozitive, inclusiv de la persoane care recunosc ca nu si-ar fi imaginat vreodata ca ar putea sa placa pe un PSD-ist.

"Felicitari! Nu am votat PSD! Dar ma bucur nespus ca inca exista in acest partid oameni tineri cu morala, principii, onoare. Sper sa aveti succes si sa nu se porneasca o vendeta împotriva dumneavoastra. Daca da, apelati la opinia publica sa va sprijine. Va stimez pentru caracter", scrie un internaut, in timp ce un altul spune, simplu: "Nu am crezut ca o sa dau vreodata like unui PSD-ist! Felicitari pentru atitudine".

Augustin Jianu a oferit recent un interviu in exclusivitate pentru WALL-STREET.ro, in care, voalat, spune cum nu este sprijinit in viziunea lui de catre toti membrii partidului PSD, desi incearca sa realizeze lucruri care ar duce, in timp, la cresterea economica a tarii.