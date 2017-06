Incepand cu data de 15 iulie 2017, Ravinder Takkar va prelua functia de Presedinte al Vodafone Group Services, Regional Business Development, rol in care va fi responsabil de reprezentarea intereselor Vodafone in India, inclusiv de crearea si integrarea cu succes a noului joint-venture (companie cu capital comun) dintre Vodafone India si Idea. In plus, el va fi responsabil de dezvoltarea business-ului Vodafone in regiunea Africa, Orientul Mijlociu si Asia Pacific (AMAP), raportandu-i lui Vivek Badrinath, CEO pentru regiunea AMAP.

Takkar isi incheie astfel mandatul de trei ani de CEO si Presedinte al Vodafone Romania, rol pe care l-a preluat in luna mai 2014.

„Am petrecut trei ani cu multe impliniri in cadrul Vodafone Romania si am avut oportunitatea de a consolida, alaturi de echipa de management si de angajatii nostri, cei mai importanti piloni ai business-ului, si anume performanta retelei, experienta clientilor si stabilitatea financiara. Trei ani la rand, reteaua noastra a fost certificata de catre P3 communications drept Cea mai Performanta din Romania, iar veniturile anuale din servicii au inregistrat o crestere sustinuta. De asemenea, am avut marea bucurie de a sarbatori impreuna cu clientii si angajatii nostri aniversarea a 20 de ani de cand am lansat prima retea mobila digitala din Romania”, a declarat Ravinder Takkar.

Vodafone Group va anunta in perioada urmatoare noul CEO pentru Romania.

Ravinder Takkar s-a alaturat echipei Vodafone in 1994 si a detinut numeroase pozitii executive, atat in Vodafone Group, cat si in companiile cu capital comun, printre care Director Enterprise si Director de Strategie la Vodafone India, Manager de Dezvoltare Grup pentru Vodafone Live, Director Tehnologie la Vizzavi, precum si alte roluri operationale in Vodafone Spania si Vodafone Portugalia.

Principalii concurenti ai operatorului sunt Orange, Telekom, precum si RCS&RDS si UPC Romania.