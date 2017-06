RCS&RDS urmareste introducerea de Internet 4G in toate tunelurile metroului din Bucuresti, dar si extinderea Internetului 4G la nivel national si pregatirea acesteia pentru 5G, aceasta reprezentand, spune Valentin Popoviciu, vicepresedinte RCS&RDS, principala strategie de investitii a companiei. Digi Mobil avea 3,305 milioane de clienti la finalul primului trimestru, in crestere de la 2,84 milioane de clienti cu un an in urma.

Compania a acoperit 50% din populatie cu 4G, urmand ca principala investitie a companiei sa fie indreptata catre extinderea retelei si pregatirea ei pentru 5G.

„5G va fi introdusa candva peste urmatorii trei ani, dupa standardizarea ei. Discutam cu diversi furnizori care sa ne ajute in pregatirea retelei pentru capacitatea aceasta de date. 5G nu inseamna doar viteza mai mare ci este un intreg ecosistem, este modalitatea prin care introduce comunicatiile mobile si fixe in mai multe verticale – de exemplu, Smart City”, spune Popoviciu.

Masinile vor comunica intre ele in timp real, evitandu-se aglomerarile mari sau accidentele, vor exista parcari inteligente operate prin 5G, sau iluminat inteligent.

Compania a lansat 4G acum doi ani, in prezent avand 853 de site-uri 4G in 2600 Mhz, urmand ca in perioada urmatoare sa mai creasca cu circa 400 de site-uri, astfel incat sa creasca capacitatea de acces in special in zonele urbane si suburbane. In spectrul de 2100 Mhz, compania are 1870 de site-uri in 4G.

Numarul total de site-uri 3G este de 3836 si compania va continua sa extinda si aceasta retea, avand in vedere ca, in continuare, exista un numar mare de terminale care nu pot accesa decat 3G-ul. Acoperirea 3G este de 99% din populatie si 85% din teritoriu. "Traficul 3G va incepe inca de anul acesta sa scada, in conditiile in care in cativa ani vom fi, deja, la 5G. In cazul RCS&RDS are 50-50% 3G/4G, dar 3G scade", spune Popoviciu.

Traficul de date in reteaua RCS&RDS a crescut puternic, de la 2,8 milioane de gigabiti in martie 2016, la 5,45 milioane de gigabiti in mai 2017.

Prioritati ale companiei, pe scurt

- Acoperirea 4G tunelurilor metroului Bucurestean; in prezent sunt acoperite doar statiile;

- Cresterea procentului de site-uri conectate la backbone-ul de fibra optica, de la aproximativ 60% in prezent;

- Cresterea vitezei de acces la Internetul mobil prin densificarea si implementarea de mecanisme pentru eficientizarea utilizarii spectrului;

- Imbunatatirea calitatii serviciului de date mobile;

- Imbunatatirea acoperirii unor zone aflate pe drumurile nationale si judetene, prin construirea de site-uri noi.

Compania continua sa ofere, la nivel comercial, 50 de gigabiti lunar, fiind „atuul nostru principal”, dar si telefoane cu plata in 24 de rate, fara doranda, direct pe factura Digi.

Din punct de vedere al portarilor, cresterea a fost de 22%, in reteaua Digi Mobil, in perioada ianuarie-mai 2017. Compania a portat peste 1,2 milioane de clienti portati in reteau, in trei ani.

Volte si Voce Wi-Fi

Digi Mobil pregateste lansarea comerciala a serviciilor Volte si Voce WiFi pentru sfarsitul acestei veri, in urma finalizarii testelor de retea cu primele terminale compatibile. Tehnologia permite, practic, realizarea unei convorbiri telefonice prin reteaua 4G fara a mai necesita trecerea automata a terminalului din reteaua de date 4G catre cea clasica pentru voce, 3G. Astfel, utilizatorii beneficiaza de conectarea instantanee a apelului, timpul de asteptare din momentul initierii apelului si pana in momentul in care e apelat telefonul destinatarului scazand sub 2 secunde.

Totodata, convorbirile prin reteaua 4G vor avea o calitate si claritate a sunetului superioare, fiind posibila si realizarea simultana de apeluri telefonice cu sesiuni de download si streaming la viteze 4G.

Prin intermediul serviciului Voce Wi-Fi, bazat pe tehnologia Voice over Wi-Fi, utilizatorii Digi Mobil vor beneficia de o acoperire mai buna in interior, in spatii cu semnal redus sau chiar si fara semnal de retea mobila. Apelul se va realiza prin reteaua wireless proprie a utilizatorului, daca acsta este abonat si la serviciul de Internet fix de mare viteza Digi Net Fiberlink, sau prin reteaua nationala de hot-spot-uri Digi Wi-Fi.

Serviciile vor fi gratuite pentru toate abonamentele din oferta.

Trecerea apelurilor din 3G in 4G creste capacitatea de a transporta apeluri de voce.

Suprataxa de 6 euro/gigabit in roaming

Compania a anuntat clientii ca va avea o suprataxa pentru roaming, depunand cererea spre aprobare la ANCOM. "Speram, totusi, sa se miste mai repede; din ce stim sunt in faza finala de a aproba suprataxa si asteptam feedback-ul. Asteptam mai rapid, pentru ca nu putem sa anuntam clientii fara sa fim siguri de acest lucru. Oricum, suprataxa va fi mult mai accesibila decat in prezent", spune Popoviciu.

Suprataxa de care vorbeste oficialul RCS&RDS va fi de circa 6 euro/gigabit de date consumat in roaming, comparat cu 60 de euro/gigabit cat este in prezent. Aceasta taxa il va ajuta pe operator sa plateasca, la randul ei, cei 7,7 euro/gigabit catre alti operatori europeni.

„Noi avem un dezechilibru, toti operatorii din Finlanda, de exemplu, sunt in aceeasi situatie, neputand acoperi aceasta suma. Diferenta? Finlandezilor le-a si fost aprobata aceasta suprataxa. Am solicitat initial la sfarsitul lui aprilie solutionarea acestei situatii de catre autoritatile europene si ANCOM”.



Principalii concurenti ai RCS&RDS sunt Orange, Vodafone, Telekom si UPC Romania.