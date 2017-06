Uniunea Europeana a amendat Google cu o suma uriasa de 2,42 miliarde de euro pentru ca a favorizat, in mod ilegal, serviciul propriu de comparare a cumparaturilor, transmite Reuters.

Operatorul celui mai popular serviciu de cautari online va avea la dispozitie 90 de zile pentru a opri practicile anti-concurential sau va plati o amenda de pana la 5% din cifra de afaceri medie zilnica a grupului mama al Google, Alphabet, la nivel global. Google trebuie sa informze Comisia despre intentiile sale in termen de 60 de zile, potrivit News.ro.

Google nu este de acord cu concluziile investigatiei antitrust a Comisiei Europene si ia in considerare contestarea amenzii. ”Dezaprobam in mod respectuos concluziile anuntate marti. Vom analiza decizia Comisiei in detaliu si vom analiza un apel, dorind sa ne sustinem cauza”, a transmis directorul juridic al Google, Kent Walker.

Google, amendat dupa sapte ani de ancheta

Decizia Comisiei Europene vine la capatul unei investigatii de sapte ani, determinata de o serie de plangeri din partea unor companii concurente, cum este site-ul american pentru consumatori Yelp, TripAdvisor, site-ul britanic de comparare a produselor Foundem, News Corp si grupul de lobby FairSearch.

Amenda anuntata marti este cea mai mare impusa de Comisia Europeana unei singure companii intr-un caz antitrust, peste cea de 1,06 miliarde de euro aplicata producatorului american de cipuri Intel in 2009.

Strategia Google pentru serviciul de comparare a cumparaturilor nu a fost de a atrage clientii prin imbunatatirea produsului fata de cele ale companiilor concurente. A negat altor companii sansa de a concura in functie de merite si de a inova. Si, cel mai important, a negat consumatorilor europeni dreptul de a-si alege serviciile Margrethe Vestager, comisar UE

Politicieni europeni au cerut UE sa sanctioneze Google, in timp ce criticii din SUA sustin ca autoritatile de reglementare europene au ca tinta companii americane de succes.

Sursa foto: Shutterstock/l i g h t p o e t